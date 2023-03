Innovazione per crescere "Sosteniamo le imprese nella rivoluzione digitale"

AREZZO

Sintra, l’azienda aretina punto di riferimento in Italia e all’estero nel settore del business digitale, è sempre alla ricerca di nuove figure professionali da far entrare in squadra. A parlare dell’azienda è Valentina Chessi, HR Business Partner.

Di cosa si occupa Sintra?

"Sintra è una realtà impegnata da oltre 20 anni nell’innovazione digitale, e-commerce ed omnicanalità, fornendo soluzioni che spaziano dall’enterprise al commercio elettronico e la gestione integrata dei processi, alla customer experience con, ormai, oltre 80 collaboratori in Italia e oltre 20 collaboratori in Polonia e serve clienti in Italia, Europa e USA.

Quali i vostri principali obiettivi?

"Fornire soluzioni digitali innovative, affidabili e specializzate perseguendo l’efficienza e la sostenibilità. I processi implicati in queste soluzioni prevedono fasi di analisi, progettazione, implementazione, manutenzione e supporto. Da qui ne deriva la necessità di avere figure professionali specializzate e sempre aggiornate, con una forte passione per il mondo digitale".

Nello specifico quali figure?

"In particolare cerchiamo Software Developer con esperienza in sviluppo front-end e back-end, Digital Project Manager, UX Designer e Digital Marketer, Account, Commerciali. Figure professionali piuttosto difficili da trovare, in un mercato del lavoro che vede un forte disallineamento tra domanda e offerta, dove la prima è decisamente più alta della seconda, specialmente per quanto riguarda i profili di sviluppatori software. Nonostante questo Sintra è comunque cresciuta molto negli ultimi anni e tra le varie strategie attuate per l’attraction c’è quella di investire su giovani risorse da formare, prevedendo quindi dei percorsi professionali mirati volti alla crescita e all’apprendimento continuo".

In che modo?

"Sintra ha varie partnership attive con Università e ITS e altri istituti del territorio, e lo strumento del tirocinio è diventato strategico, per l’inserimento di ‘nuove leve’, un punto di partenza fondamentale per le risorse che nella maggior parte dei casi hanno visto successivamente l’attivazione di un contratto di apprendistato".

Quali strumenti utilizzate per la vostra ricerca di personale?

"E’ fondamentale il continuo supporto di chi opera nell’orientamento e nelle politiche attive in particolare il Centro per l’impiego di Arezzo che sempre ha dato sostegno e supporto nell’attivazione dei tirocini, che comunque è un’attività che prevede delle regole molto precise e rigorose per rispettare. Altro aspetto in cui il Centro per l’impiego ha dato prezioso supporto riguarda la legge 6899 (lavoro e disabili). Anche in questo caso il servizio offerto dall’ufficio del collocamento mirato è stato proficuo e ci ha permesso l’inserimento di due risorse, e siamo rimasti in contatto con altre che avevamo colloquiato e potrebbero essere utili nell’immediato futuro".

Gaia Papi