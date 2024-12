Cambio gomme per tutti. Una presenza capillare per servizi di qualità. E prodotti all’avanguardia

"Da sempre grande attenzione al prodotto e al servizio offerto" sono le qualità di Univergomma Spa, società leader nel mercato italiano della distribuzione degli pneumatici. Ne parliamo con con Massimo Peccia, azionista di Univergomma Spa.

Com’è nata l’azienda Univergomma?

"L’azienda nasce a fine anni Sessanta, dall’intuizione di Enzo Peccia vedendo il mercato in crescita, quello del ricambio di pneumatici e della crescente necessità di una mobilità più sicura".

Oggi il gruppo è un importante player internazionale nella distribuzione dei pneumatici: come siete arrivati a questo traguardo?

"Il gruppo Univergomma è oggi player determinante nel settore del ricambio pneumatici in Italia, da nord a sud, con oltre 10 magazzini strategicamente posizionati per andare a soddisfare capillarmente un mercato esigente e complesso. Oltre agli aspetti tecnici intrinsechi del prodotto stesso in questo settore, l’organizzazione logistica è decisiva per mantenere i rapporti. A livello internazionale, Univergomma attraverso il suo prodotto, Momo Tires, di cui è licenziatario ufficiale dal 2012 si è affacciata su vari mercati, distribuendo oggi in oltre 60 paesi. Investimenti continui su tecnologie sempre aggiornate, ricerche di prodotti e partner con standard massimi di qualità hanno permesso una penetrazione ed accettazione del nuovo prodotto in un mercato molto difficile dove l’offerta nel segmento quality è spietata".

Quali sono i vostri punti di forza?

"Un’attenzione estrema alla qualità del prodotto e del servizio offerto, partendo dal prodotto, alla gestione da parte degli operatori del gruppo, alla consegna finale. La ricerca continua di tecnologie a servizio del nostro operato, in termini logistici (magazzino automatizzato a Scandicci, semi automatizzato a Gerbole e Bologna), nella gestione finanziaria, vendite e R&D con tecnologie informatiche in costante evoluzione".

Quanti dipendenti e come è strutturato Univergomma?

"Il gruppo oggi conta, tra dipendenti e collaboratori, circa 450 persone in tutta Italia".

Come sta andando il 2024 e quali sono le prospettive per il prossimo anno?

"Il 2024 ha portato in evidenza un trend che già da qualche anno si presenta nel gruppo Univergomma, una crescita costante sia in termini di pezzi che fatturato, anche se il primo trimestre è stato abbastanza difficoltoso per tutte e tre le realtà del gruppo, in quanto lavoriamo anche grazie a una stagionalità che determina l’acquisto o meno di determinati prodotti. Quindi per alcune zone del territorio diventa naturale accettare e programmare il ’cambio gomme’ mentre per altre zone questa esigenza non esiste. Questo incide su uno stallo di merce che spesso non è facile gestire".

Quali novità e progetti di business avete in programma?

"Univergomma investe ogni anno in settori cruciali per mantenere attivo, aggiornato e fluido il proprio business. Per l’azienda è sia fondamentale sviluppare nuovi asset logistici, implementando nei poli strategici l’automatizzazione contribuendo ad una movimentazione merce più regolare, come è fondamentale l’inserimento di personale sempre più qualificato nei reparti strategici dell’azienda. L’importanza di tecnologie sempre aggiornate e avanzate per il nostro settore è fondamentale, avendo un database e una gestione di circa 50.000 articoli. Guardando da vicino possiamo dire che nell’ultimo decennio hanno fatto da protagonisti nel modo Univergomma due brand di rilevanza mondiale, Momo Tires e Bkt. Il primo sviluppato, e prodotto attraverso terzi interlocutori direttamente dall’azienda fiorentina, mentre BKT, brand indiano di riferimento nel comparto agro-industriale di cui siamo distributori esclusivisti".

Barbara Berti