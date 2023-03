Arte, ospitalità, eleganza Il gusto per la bellezza e le nuove declinazioni dell’accoglienza

di Gabriele Masiero

FIRENZE

"Se non c’è la passione in ciò che si fa nulla ha più senso". E’ il motto di Sandro Fratini, imprenditore fiorentino doc che, oltre a essere stato il proprietario del brand Rifle, è un punto di riferimento anche nel settore alberghiero visto che, insieme al figlio Giulio e alla moglie Antonella, guida il gruppo WTB (Why The Best Hotels) leader nell’Hotellerie d’eccellenza italiana che vanta nove strutture nelle principali città d’arte, Firenze (con 7 alberghi), Roma e Venezia. Un impero cresciuto in circa due decenni di lavoro, perché il motto di Fratini è anche il mantra per offrire un’accoglienza di qualità partendo proprio dallo sguardo del cliente.

Come ha cominciato?

"Nei primi anni Duemila, facendo tesoro delle mie esperienze negli hotel che visitavo da ospite, visto che il mio lavoro di ricerca e sviluppo per il marchio Rifle mi ha portato spesso in giro per il mondo, ho cercato di ricreare nelle mie strutture ciò che avrei desiderato vivere da cliente. A cominciare dalla cura dei dettagli".

Un must per l’hotellerie di lusso e gran classe, ma spesso facile a dirsi e un po’ meno a farlo davvero.

"La passione è l’elemento che ci spinge nel fare le cose e così qualità, servizio e cura sono diventate la nostra conditio sine qua non. Dalla meticolosità nella ristrutturazione a ogni singolo dettaglio di camere e ambienti. Qualità e cura dei particolari sono il primo dei tre leitmotiv che ritroviamo nelle strutture, seguito da location, ovvero il contesto. Un altro mantra che mi ha portato a scegliere città d’arte italiane nelle loro zone più suggestive. Infine, lo story telling. Trasmettere al cliente ciò che vogliamo raccontare nel corso della sua esperienza da noi".

E che cosa gli raccontate?

"In molti degli alberghi dove andavo mancava l’anima, così ho deciso di personalizzarne alcuni. Nei miei ho spinto sulla scelta di personalizzarne alcuni, rendendoli, di fatto, oggetti unici. L’ho fatto declinando l’altra grande passione della mia vita: i segnatempo e oggi ho tre strutture totalmente caratterizzate dal tema orologio, creando il brand l’’O’, ‘L’Orologio".

Così ha trasformato una passione in lavoro.

"Infatti nelle tre strutture dedicate ai segnatempo ogni singolo dettaglio (rubinetterie, maniglie delle porte, numeri delle camere) è a tema orologio. L’esempio migliore di tutto questo è Villa Cora, un’incantevole villa del XIX secolo situata all’interno di un parco privato, affacciato sul Giardino di Boboli. Un gioiello a due passi dal paradiso. del resto cura significa anche sostenibilità e anche su questo siamo rigidissimi".

Perché?

"Cerchiamo di alimentare il turismo sostenibile e infatti tutte le nostre strutture utilizzano come fonte di approvvigionamento l’energia rinnovabile. La Holding Belvedere Angelico, infatti, che controlla la gestione di WTB Hotels al 100%, è un’azienda dal punto di vista energetico pienamente ecosostenibile e ogni anno produce energia green cinque volte superiore al consumo dell’intero gruppo. Non solo il fabbisogno energetico dei nostri alberghi è interamente coperto dall’energia prodotta dalle centrali a biogas controllate dalla nostra società e attive in Toscana e nelle Marche. Siamo anche impegnati nel progetto Urban Waste, fra i pochi sottoscrittori di questo progetto europeo fra gli albergatori fiorentini, attraverso il quale si attua la distribuzione giornaliera di prodotti alimentari ai bisognosi. Riusciamo a fare tutto questo grazie al lavoro di tutto lo staff, che considero parte fondamentale: l’azienda non è mia, ma di tutte le persone che ci lavorano con passione e amore".