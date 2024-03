Massaggi Shiatsu e riflessologia Benessere per il corpo a 360°

Per abbinare la cura del corpo a un momento di benessere, inoltre, il dottor Aldo Fidenzi garantisce trattamenti estetici all'avanguardia, dai massaggi Shiatsu, drenanti, rilassanti e corpo lombare-cervicale alla riflessologia plantare, passando per il linfodrenaggio. Nello specifico, lo Shiatsu - una tecnica nata in Giappone nel VI secolo, ma che affonda le sue radici nelle forme di manipolazione tradizionali cinesi - è particolarmente efficace se si vuole incentivare il rilassamento ed aiutare l'organismo ad affrontare fattori negativi, su tutti lo stress e la depressione. Per quanto riguarda la riflessologia, invece, si tratta di una terapia olistica, e pertanto basata sul principio generale secondo cui ogni aspetto della vita dell'individuo abbia ricadute sul benessere e sulla salute della medesima persona: l'intento è quello di operare un riequilibrio dell'intero organismo al fine di stimolare le capacità di autoguarigione. Più che un massaggio, può essere definita una microstimolazione puntiforme, che viene applicata principalmente sui piedi, poggiandosi sull'ipotesi che nelle estremità inferiori si trovino riflessi tutti gli organi, le ghiandole e le parti del corpo. La sua applicazione, quindi, può influire positivamente sull’organo, o sistema, corrispondente al riflesso stimolato.