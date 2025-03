La Tortelleria di via Bologna. Il regno della pasta fatta a mano «Usiamo solo prodotti di qualità»

Quando la cucina è un affare di famiglia. È il caso della Tortelleria di via Bologna, un ristorante che racconta una storia di passione, determinazione e successo di quattro sorelle unite dal 2012 anche come socie in affari. «Avevo il sogno di lavorare nella cucina di un ristorante. È capitata l’occasione della Tortelleria, i proprietari andavano in pensione e avevano deciso di lasciare l’attività. Era il 2012 e così con tanta determinazione e un pizzico di follia ho coinvolto le mie tre sorelle in questa avventura. Oggi a tredici anni di distanza, siamo qui, felici dei risultati e ancora con tanta passione». Ilaria Vannucchi è la maggiore, è stata lei il motore di tutto tirando con sé le sorelle Chiara, Letizia e Serena. Quattro giovani donne provenienti da esperienze diverse, ma unite dalla stessa forza di volontà, che hanno scommesso su se stesse decidendo di rilevare La Tortelleria. Il nome stesso è un omaggio alla tradizione culinaria pratese, ma con un tocco moderno che rispecchia la personalità del ristorante tutto in rosa. La loro scelta di puntare su pasta fresca e pizza è il frutto di un’idea chiara e precisa: offrire piatti che parlano di tradizione ma con un occhio sempre attento al portafoglio, senza mai scendere a compromessi sulla qualità degli ingredienti. Il ristorante è a conduzione familiare, e questa caratteristica si riflette nell’atmosfera accogliente e calorosa che si respira. Ogni giorno vengono preparate rigorosamente a mano varie tipologie di pasta fresca, dalle tagliatelle alle pappardelle, dai tortellini ai ravioli, ognuna con un condimento che richiama i sapori tipici della cucina toscana ma con un tocco personale. Ogni periodo viene riflesso nel menù con la proposta di stagione del tortello, adesso ripieno di salsiccia e porro. La scelta di offrire due turni di servizio è stata una decisione strategica che ha permesso al ristorante di soddisfare un pubblico ampio e variegato: La Tortelleria è un ristorante che si rivolge a tutti, con prezzi accessibili ma con una qualità di ingredienti che si riflette in ogni piatto. «Ho due figli, la mia bambina di 7 anni e il ristorante - sorride Ilaria - e sono qui sempre perché questo mestiere è totalizzante, ci devi credere, investire energie e tempo perché funzioni e così facciamo. Ogni giorno prepariamo la pasta fresca all’uovo che è sempre stata una caratteristica della Tortelleria e che abbiamo scelto di mantenere». La pizza è preparata con impasti leggeri e fragranti, che sia margherita, capricciosa, o con ingredienti più ricercati: ogni pizza riceve la stessa cura e attenzione per i dettagli che caratterizzano tutte le preparazioni. Il segreto della Tortelleria sta proprio nella qualità delle materie prime, come la farina selezionata, i pomodori freschi e i formaggi artigianali che vengono utilizzati per ogni piatto acquistati da produttori locali per ridurre a chilometri zero la filiera. Ma ciò che rende davvero speciale La Tortelleria è la sua capacità di restare fedele alle proprie radici pur evolvendosi nel tempo. Non si tratta solo di un ristorante, ma di un vero e proprio progetto di vita per le sorelle, che hanno trasformato la loro passione in un successo che oggi è sotto gli occhi di tutti. Ogni piatto è una testimonianza di quel sogno che tredici anni fa sembrava una scommessa rischiosa, ma che con il tempo si è rivelata vincente. «Abbiamo ripreso il locale nel 2012 e abbiamo deciso di non cambiarlo proprio perché era un luogo conosciuto e amato dai pratesi - aggiunge Vannucchi - e gli ex titolari sono rimasti al nostro fianco per mesi, per insegnarci i segreti del mestiere e dell’accoglienza. Adesso in cucina siamo io e mia sorella e le altre due sono in sala. Il fine settimana facciamo due turni proprio per accontentare più persone possibile e riuscire a mantenere i prezzi bassi». Aperto dal mercoledì alla domenica a cena, per capire il volume del locale basta sapere che ogni sabato sono almeno 300 le pizze che vengono preparate per l’asporto. La Tortelleria è un ristorante dove mangiare bene non è mai stato così accessibile, dove la qualità e la passione sono al centro di ogni piatto, ma senza mai dimenticare il sorriso e l’accoglienza, vera anima della Tortelleria.

La storia

Rilevato nel 2012 dagli ex gestori. Oggi ha due salette e 60 posti

La Tortelleria

Dal 2012 La Tortelleria è sotto la guida delle sorelle Ilaria, Chiara, Letizia e Serena Vannucchi. La maggiore appena 29enne decise di rilevare il locale dagli ex proprietari che stavano andando in pensione. Oggi è un ristorante pizzeria a gestione familiare con 60 posti, suddiviso in due salette. Le specialità: tortelli di patate, ravioli ricotta e spinaci e tortellini di carne fatti a mano ogni giorno, oltre alla pizza sottile e croccante.

La Tortelleria