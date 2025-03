Fancy King in via Valentini. Fu un’intuizione trent’anni fa «La nostra forza è l’ospitalità»

Il ristorante pizzeria Fancy King è stata un’intuizione. Posto del cuore per generazioni di pratesi, è stato uno dei primi locali in città ad offrire un luogo giusto per le feste di compleanno, per le cene tra amici e con la famiglia. È anche per questo che il ristorante Fancy King non ha conosciuto crisi. Grazie alla passione e alla dedizione dei fondatori Fabrizio Leonardi, Emilio Pasquarelli, Camillo Pasquarelli e Mario Pasquarelli, ancora oggi è un punto di riferimento per pranzi e cene. «Abbiamo aperto negli anni Novanta quando in città non c’erano tanti locali come il nostro», spiega Leonardi. «È nato tutto da un’amicizia e così ci siamo uniti dando forza ad una idea». Già nel campo della ristorazione con attività diverse, i quattro amici hanno deciso di iniziare un’avventura insieme a Prato. A dare la spinta decisiva è stato anche il fatto di aver capito che tanti pratesi all’epoca si spostavano a Firenze per andare a mangiare la pizza. E quindi perché non creare qualcosa in città? E così è stato. Oggi a distanza di trent’anni dall’apertura Fancy King è ancora un punto di riferimento che ha saputo conquistare generazioni di clienti grazie alla qualità dei suoi piatti e all’accoglienza familiare che si respira da sempre. «La forza di questo locale sta nel fatto che qui si può scegliere tutto e abbiamo un servizio espresso, ma rapido. Scegliamo solo ingredienti freschi e ci occupiamo di tutte le preparazioni, è tutto fatto a mano», dicono i titolari. Primi, secondi, carne, pesce, pizza rigorosamente cotta nel forno a legna e dessert escono espressi dalla cucina. «Ogni giorno praticamente cambiamo menù offrendo sempre una grande scelta di piatti», aggiungono i titolari. Aperto il 7 febbraio del 1995 in via Valentini è luogo perfetto per un pranzo veloce e per una cena in compagnia. «Quando decidemmo di aprire non c’era niente qui intorno», ricorda Leonardi. Oggi via Valentini è un dedalo di palazzi, uffici e attività. Il piatto che va per la maggiore? Spaghetti alla chitarra, pomodoro san Marzano, aglio rosso, peperoncino e pecorino romano: intramontabile da 30 anni. «È un primo molto semplice, ma è quello che non abbiamo mai tolto dal menù perché continuano a chiederlo», sorridono.

La ricetta, pur nella sua semplicità, è un vero e proprio omaggio alla cucina tradizionale italiana, che sa come esaltare i sapori attraverso pochi ingredienti di alta qualità. Il vero valore aggiunto di Fancy King è il legame di amicizia che si è creato tra i titolari e i clienti. La gentilezza e la simpatia dello staff hanno trasformato il ristorante in un luogo dove ci si sente a casa, favorendo un’atmosfera conviviale e accogliente. Non sorprende, quindi, che molti dei giovani che frequentavano il locale negli anni ‘90 tornano ancora oggi con i propri figli, mantenendo viva una tradizione familiare. «I ragazzi di allora, sono gli adulti di oggi - aggiunge Leonardi - è bello vedere clienti tanto affezionati, che tornano tutt’ora con figli e compagni». La presenza di una clientela affezionata è un altro segno del successo della pizzeria Fancy King. Molti clienti sono diventati ormai amici e si sentono parte di una grande famiglia. Un affetto testimoniato anche dalle storie che si raccontano tra i tavoli, dove non è raro sentire aneddoti di generazioni che si sono susseguite, ognuna con il proprio ricordo legato alla pizzeria. Fancy King non è solo un ristorante, ma un luogo dove si creano legami e dove ogni pasto è un’occasione per ritrovare amici e condividere momenti di convivialità. In un’epoca in cui le mode culinarie cambiano rapidamente, Fancy King ha saputo mantenere intatta la propria identità, puntando su valori come la qualità, la tradizione e l’amicizia. Un esempio di come la passione per la ristorazione e l’attenzione al cliente possano creare un legame duraturo negli anni.

Il 7 febbraio del 1995 in via Valentini apriva Fancy King. Un locale che è arrivato in città in un momento di evoluzione per il settore della ristorazione, con pochi ristoranti e pizzerie specializzati per accogliere una clientela giovane. Quattro i soci Fabrizio Leonardi, Mario Pasquarelli, Camillo Pasquarelli e Elimilio Pasquarelli uniti prima che dall’attività, da una grande amicizia.

