Antichi Sapori in via Filicaia. C’è il campione mondiale di pizza «Qui menù speciale per i celiaci»

Un angolo di autenticità, dove la passione per la pizza si fonde con l’accoglienza. «Antichi Sapori» in via Filicaia coniuga l’arte della ristorazione all’impegno. Leandro Lenoci dopo aver trascorso l’infanzia tra i fornelli del ristorante dei propri genitori, nel 2001 ha deciso di tornare alle origini investendo nel locale che oggi è un punto di riferimento per gli amanti della pizza, della cucina toscana, ma soprattutto per chi è celiaco o intollerante al glutine. «I miei genitori avevano un ristorante a Calenzano e io sono cresciuto respirando questo mestiere - racconta Lenoci - poi la malattia di mia madre e la decisione di lasciare il locale». Leandro Lenoci nel frattempo è cresciuto svolgendo diversi lavori, con un sogno nel cassetto che nel 2001 è diventato realtà. «Mio padre Pompeo mi propose di tornare a fare il ristoratore e così è stato con tanti sacrifici, ma anche tante soddisfazioni», dice. A cominciare dall’incoronazione nel 2023 di Leandro Lenoci al Campionato mondiale della pizza senza glutine che ha portato l’eco di «Antichi Sapori» anche fuori provincia. «Da allora abbiamo avuto tanti clienti, devo dire che è stata la svolta che ci ha permesso di farci conoscere ancora di più. Nel tempo abbiamo fatto investimenti importanti a cominciare dal forno a legna dedicato esclusivamente agli impasti per celiaci, ma adesso siamo stati ripagati dei tanti sacrifici fatti». Il menù è doppio con una proposta esattamente identica, ma completamente gluten free. «Abbiamo investito in macchinari e formazione del personale - spiega - tutta la panificazione la facciamo noi ed è pensata per tutti i clienti, quindi sia con farine tradizionali che per chi è intollerante così che chiunque può mangiare ciò che desidera quando viene nel nostro locale».

Il ristorante ricavato da un ex capannone sapientemente ristrutturato, ospita fino a 200 coperti, aperto dal martedì alla domenica a cena, a 24 anni di distanza dall’inaugurazione, ormai meta di tanti pratesi e non solo. «Non nascondo che ci sono stati anche momenti difficili, abbiamo 10 dipendenti, ma tenere un alto livello di qualità impone sacrifici anche economici. Abbiamo fatto un grande investimento per ristrutturare i locali, poi le attrezzature, siamo stati in prima linea vivendo tutte le fasi della città e delle crisi che ci sono state dal 2001 ad oggi, non ultima la pandemia. È stata dura, ma siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto - aggiunge -. Questo lavoro ci ha dato tante soddisfazioni e vedere le persone uscire dal locale felici per noi non ha prezzo, ci ripaga di tutti i sacrifici». «Antichi Sapori» ha mantenuto la sua solidità grazie alla passione per il lavoro e alla dedizione dei suoi titolari e collaboratori. La pizza, vero punto di forza, viene preparata con un impasto lievitato per 48 ore, un processo che consente di ottenere una base fragrante, digeribile e ricca di sapore. La lunga lievitazione, unita all’utilizzo di farina di alta qualità, è il segreto per una pizza che racchiude tutta la bontà della tradizione, ma con una marcia in più in termini di leggerezza e gusto. Pizza sottile, pizza verace, pasta multicereali e senza glutine: la scelta non manca. Non solo pizza ma anche piatti toscani: bistecca, una vasta selezione di hamburger e carne alla brace ne fanno un punto di riferimento. «Facciamo tanta attenzione alla qualità della materia prima - aggiunge il titolare - ci serviamo esclusivamente alla macelleria della zona proprio perché per noi i prodotti sono alla base della nostra filosofia e visione di ristorazione». Visione che si compone anche di impegno quotidiano per oltre 18 ore al giorno: «Lavoriamo alla vecchia maniera - aggiunge Lenoci - io e mia moglie Ilona siamo i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Siamo sempre presenti, lavoriamo come si faceva un tempo, come ho visto fare quando ero bambino ai miei genitori. Con tutta la passione che poi mettiamo nei piatti che proponiamo ai clienti». In questi 24 anni, la pizzeria «Antichi Sapori» ha saputo conquistare la fiducia e l’affetto dei pratesi. E non è un caso.

Nel 2001 Leandro Lenoci decise di riaprire un ristorante sulla scia dei suoi genitori. In via Filicaia trovarono un ex capannone dei primi del ’900, i lavori di ristrutturazione sono stati lunghi, oltre due anni. «La mia decisione di dedicarmi a questa passione deriva dalla consapevolezza di una lunga storia familiare nel campo culinario» dice Lenoci. E così è nato Antichi Sapori.

