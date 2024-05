Regole e date. Gli accoppiamenti dei due tabelloni

Sono sedici le squadre che si sono qualificate ai playoff. Previste partite a gironi incrociati (A e B) sviluppati in tre turni (quarti, semifinale, finale), tutti al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa). Le squadre sono state suddivise in due tabelloni distinti, le cui vincitrici saranno promosse in Serie A2. Questi gli accoppiamenti del primo turno. Tabellone 1: Pielle Livorno-Imola, San Vendemiano-Avellino, Fabo-Mestre, Ruvo di Puglia-Piombino. Tabellone 2: Roseto-Sant’Antimo, Gema-Fabriano, Jesi-Piacenza, Libertas Livorno-Faenza.

Queste le date della post season. Primo turno: 5, 7, 10, 12, 15 maggio (Gema e Libertas Livorno anticiperanno gara 1 a sabato 4 maggio e gara 2 lunedì 6 maggio). Semifinali: 19, 21, 24, 26, 29 maggio. Finali: 2, 4, 7, 9, 12 giugno.

F. Pal.