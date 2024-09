La dirigenza biancorossa tra fiducia e duro lavoro

Riconfermarsi è la sfida più difficile. Ne è consapevole la nuova dirigenza dell’Estra Pistoia Basket che ha dato il via a una nuova era, a tinte statunitensi: le quote di maggioranza del club sono state infatti rilevate da una cordata di investitori americani dell’East Coast Sport Group Italia, guidata da Ronald Rowan, nominato come nuovo presidente della società. Massimo Capecchi ricopre il ruolo di vice mentre i ruoli di direttore generale e direttore sportivo sono stati affidati rispettivamente a Ettore Saracca e Marco Sambugaro. Nel Consiglio di Amministrazione biancorosso anche Dario Baldassari, nominato terzo consigliere e già presente nel vecchio CdA. Giulio Pacini è il direttore commerciale, con l’area marketing affidata ad Andrea Agazzani. Saverio Melegari dirigerà e curerà la parte relativa alla comunicazione e all’ufficio stampa. Una “Great vision”, (“grande visione”, ndr), a tutto tondo quella sognata da Ron Rowan nella conferenza stampa di presentazione del progetto sportivo. Il neo presidente aveva rivelato che i nuovi soci del club non conoscevano Pistoia ma si fidavano ciecamente di lui. «Hanno fiducia in me – assicurava Rowan – nel progetto che ho loro illustrato». Un entusiasmo contagioso all’ombra del PalaCarrara, trainato soprattutto dal raggiungimento dei quarti di finale scudetto della passata stagione: «Pistoia – sostiene Saracca – abbia fiducia in noi e ci lasci lavorare. Abbiamo un progetto a medio e lungo termine per realizzare qualcosa di grande».