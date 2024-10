Vitamina D: un'alleata decisiva

La vitamina D, nota per i suoi effetti benefici su ossa e muscoli, potrebbe rivelarsi un'alleata fondamentale anche nella prevenzione di infezioni respiratorie come influenza e raffreddore. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul British Medical Journal dai ricercatori della Queen Mary University di Londra. Secondo l'analisi condotta su quasi 11.000 persone, l'assunzione di integratori di vitamina D potrebbe ridurre di oltre 3 milioni i casi di infezioni respiratorie nel Regno Unito ogni anno poichè, prodotta naturalmente dall'organismo grazie all'esposizione ai raggi solari, tende a diminuire nei mesi invernali, quando le infezioni respiratorie sono più comuni. Gli studiosi hanno esaminato i dati provenienti da 25 studi clinici condotti in 14 Paesi, compresa l'Italia, e hanno dimostrato che l'assunzione di integratori può ridurre il rischio di infezioni del tratto respiratorio del 12%, soprattutto tra coloro che presentano una carenza di questa vitamina. La spiegazione risiederebbe nella capacità della vitamina D di stimolare la produzione di peptidi antimicrobici nei polmoni, proteggendo così dalle infezioni acute.