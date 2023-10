Scopriamo Nuova Samat. Il ‘riferimento‘ per l’aria

Si scrive Nuova Samat si legge punto di riferimento nel settore degli impianti e sistemi di compressione aria, essiccazione aria e trattamento condensa per Lucca e dintorni.

L’azienda di via delle Ville Prima 230 non è solo nota per la vendita diretta, ma anche per l’assistenza e le riparazioni su compressori alternativi a pistone, rotativi a vite, accessori e impianti per il trattamento aria, essiccatori, accessori e utensili pneumatici, macchine pneumatiche idrauliche e idropulitrici.

Passione, esperienza, professionalità, aggiornamento continuo, risparmio energetico ed attenzione all’ambiente: ecco le caratteristiche che ispirano da oltre quaranta anni la Nuova Samat che non certo per caso è una delle principali aziende nel settore compressione aria del territorio, con un continuo aumento della clientela in tutta Italia.

"La nostra struttura è flessibile e ci permette di intrattenere rapporti sia con aziende di primaria importanza – spiega la titolare Serena Patassini – ma anche con realtà di dimensioni più piccole, puntiamo sempre e comunque a soddisfare le esigenze di chi si rivolge a noi e ci chiede un servizio. Alle spalle, va sottolineato, abbiamo un gigante come il gruppo Kaeser che è garanzia di affidabilità".

Nuova Samat è infatti rivenditore autorizzato dei prodotti Kaeser, uno dei marchi mondiali più prestigiosi e conosciuti nel settore della produzione di sistemi di gestione aria.

Tra le aziende che si affidano a Nuova Samat, anche primari gruppi del settore cartario della Piana, che da decenni anni affidano la manutenzione degli stabilimenti proprio a Nuova Samat.

Una scelta non certo casuale, vista l’esperienza pluriennale e la presenza in azienda di tecnici esperti e qualificati costantemente al passo con le novità del settore.

La qualità dei prodotti, dei servizi offerti, l’esperienza dei tecnici, l’attenzione per l’ambiente ed per il risparmio energetico, hanno rafforzato la fiducia dei clienti nei confronti dell’azienda lucchese che è riuscita nel tempo a farsi strada anche fuori dalla Toscana.