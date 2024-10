Ottobre Rosa contro i tumori femminili

Ottobre è il mese della consapevolezza sul tumore al seno, un'opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia, fornire supporto alle donne affette da tumore al seno e sottolineare come uno screening precoce possa migliorare significativamente le possibilità di successo. Una malattia silenziosa che non sempre presenta sintomi importanti e per questo motivo si consiglia di effettuare dei controlli frequenti per scoprire eventuali anomalie e di sottoporsi ad un mammografia ogni anno. Il cancro al seno è il tumore maligno femminile più comune. È causato dalla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule della ghiandola mammaria che si trasformano in cellule maligne e acquisiscono la capacità di staccarsi dal tessuto che le ha generate per invadere quelli circostanti e, col tempo, anche organi più lontani. Questo mese, caratterizzato dalla presenza costante del colore rosa, mette in evidenza diverse campagne e programmi di informazione che mirano a sostenere le persone con diagnosi di cancro al seno, educare le persone sui fattori di rischio del cancro al seno, sottolineare l’importanza di uno screening regolare a partire dai 40 anni (o ad un’età adeguata in base al rischio personale) e raccogliere fondi per la ricerca. Solo in Italia, in 10 anni, i casi di tumore della mammella sono aumentati del 16%: erano 48mila nel 2013.