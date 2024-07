Oltre le gare remiere. Una sfida antica che unisce i quartieri nello spirito labronico

Quest’anno il maltempo ha cercato di ostacolare le gare remiere ma la versatilità delle cantine ha permesso di portare in fondo una stagione speciale. Prima la Coppa Barontini, poi la Risi’atori e infine il Palio Marinaro per rafforzare quel legame storico che Livorno ha con il remo. Il Venezia ha dominato la Risi’atori mentre la Coppa Barontini ha visto il Borgo sul podio più alto. Soddisfatta la presidente dell’Associazione Coppa Barontini: "La gara è stata molto bella – dice la Bellandi – come è stato bello vedere le leggende del remo che scrotavano le cantanti. Nella Coppa Barontini sport e tradizione si fondono in un quartiere rappresentantivo come quello della Venezia".

Il direttivo dell’Associazione è in scadenza. "Sono stati tre anni importanti – dice la Bellandi – dove c’è stata piena collaborazione con il Comune e il Lem. Ricordo che abbiamo ricevuto anche il Pegaso d’Oro della Regione, un grande riconoscimento per queste manifestazioni patrimonio storico e culturale della nostra città".