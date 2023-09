L’oasi naturale della Gherardesca. Il Comune la acquisisce per farne un’attrattiva di turismo sostenibile

Il Comune di Capannori è divenuto proprietario dell’area umida del Lago della Gherardesca, pregevole oasi naturale situata nella parte occidentale del “padule”, ai piedi del monte Pisano che ha una superficie di circa 30 ettari e si trova all’interno di una zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna. Un’area molto importante per garantire la conservazione dell’habitat e la sopravvivenza e la riproduzione.

L’amministrazione comunale ha firmato a luglio il contratto di acquisto con cui acquisisce al patrimonio comunale il lago e il compendio di immobili rurali, tra cui l’edificio che ospitava le idrovore di bonifica, situato su terreni che hanno una superficie complessiva di 508.850 metri quadrati. Costo dell’operazione circa 790mila euro, di cui 600mila provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca grazie ad un bando sullo sviluppo sostenibile.

“Con l’acquisto dell’area umida della Gherardesca abbiamo centrato un obiettivo molto importante di cui siamo molto fieri, ovvero quello di rendere pubblica un’area naturalistica del nostro territorio di straordinario pregio dal punto di vista naturalistico e ambientale, in particolare, per la salvaguardia di varie specie animali. Rendere di proprietà comunale un’oasi naturale è una scelta che va fortemente nella direzione della biodiversità, fondamentale oggi per contribuire alla cura del Pianeta e della sua naturale bellezza – afferma il sindaco Luca Menesini – Il nostro intento è ora quello garantirne la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione durante tutto l’anno, date le caratteristiche e finalità, ornitologiche, ambientali, scientifiche, culturali, educative e sociali che essa esprime. Adesso attueremo alcuni primi interventi di messa in sicurezza dell’area per procedere successivamente con altre opere di valorizzazione che permettano un rapido miglioramento della fruizione dell’area naturalistica che presenta anche una spiccata vocazione a diventare attrattiva per un ‘turismo sostenibile’, visto che rientra nelle strategie del PSI (Piano strutturale intercomunale) in corso di formazione di un parco territoriale denominato “Parco Territoriale Lago della Gherardesca”, in cui inserire percorsi e itinerari tematici legati alla fruizione del parco. L’area, inoltre , sarà collegata con i territori della Piana di Lucca e della Valdera tramite la “green way Lucca – Pontedera. Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per l’importante contributo concesso per l’acquisizione dell’area”.