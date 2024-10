La situazione dei disturbi in Toscana

La salute mentale è una componente integrante della salute e del benessere di ogni individuo e della società e, pertanto, monitorarne l’andamento rappresenta uno dei principali indicatori in grado di rappresentare lo stato di salute di una popolazione. Un'indagine del 2022 condotta dall'HBSC in Italia ha rilevato un livello di benessere psicologico definito “buono” dalla scala WHO-5, ma che tende a ridursi progressivamente all’aumentare dell’età. Restringendo il campo alla sola Toscana, la prima cosa che emerge è che il 20,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni si sente quotidianamente giù di morale, il 18,5% irritabile e il 23,5% nervoso, con le ragazze che registrano tali sentimenti in modo più marcato rispetto ai coetanei maschi. Lo studio EDIT, che indaga una popolazione giovanile leggermente più grande (la fascia 14-19), mostra con chiarezza il progressivo incremento avvenuto dal 2008 al 2022, con valori che passano dal 18,4% al 36,2% e con un picco del +14,7% durante la pandemia.