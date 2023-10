La missione di Armanetti: "Il cinema è comunità. E insieme ci divertiamo"

Il cinema torna protagonista a Filetto. Basta mettere assieme un gruppo di amici, tanta passione per i film e molta creatività e si ottiene una nuova pellicola, pronta per essere girata. Siamo nella suggestiva frazione del Comune di Villafranca dove vive Corrado Armanetti, proprietario con la moglie di un negozio di artigianato nel centro storico, dove crea cornici, dipinge, realizza oggetti curiosi. La sua passione per il cinema ha origini lontane, il gruppo nasce nel 2007 tra amanti del cinema riuniti nella Ceppo cine.

"Avevo avuto esperienze nelle scuole - racconta - collaborando come esterno a piccole produzioni cinematografiche e l’amico Clearco era regista di cortometraggi nella sua città, Genova. Nacque l’idea di girare un piccolo film di Natale, in paese con gli amici. Leggendo in un libro di racconti ne trovammo uno dal titolo ‘Una storia di Natale’ e così iniziò la nostra avventura con la proiezione al cinema a Villafranca. Dal racconto di Collodi nacque il nome della Ceppo cine. Per diversi anni abbiamo girato film di Natale, fino all’idea di un film più impegnativo in cui mettere in gioco tutte le nostre forze e conoscenze acquisite sulla figura del famoso speziale Antonio Da Faie". Negli anni ci sono state varie collaborazioni con le scuole materne di Licciana Nardi e Bagnone, con premi ottenuti in concorsi nazionali, più volte, a Pordenone e a Montecatini. Allo stesso tempo Corrado ha portato avanti la tradizione dei film di Natale, girandone oltre 10. E si continua.

"Il nuovo progetto è un film ambientato nel primo ’900 - aggiunge - protagonista un trovatello che racconta parte della sua vita, vissuta con un calzolaio che da oltre 10 anni non esce dal laboratorio per punirsi di una colpa del passato. Il calzolaio resta sempre in una stanza, guardando il mondo da una piccola finestra che dà sulla strada, da lì però osserva solo le scarpe dei passanti. Qualcosa di inaspettato lo porterà a uscire dalla solitudine, con il ragazzo". La storia è un’idea originale di Corrado Armanetti, la sceneggiatura è scritta a quattro mani con Raffaele Giraldi. A breve si dovrebbe iniziare a girare: davanti alla macchina da presa oltre ai bambini ci sono persone che di lavoro fanno tutt’altro ma che si mettono a disposizione. E sono anche brave e talentuose.

Lo fanno unicamente per la passione, per valorizzare il territorio e soprattutto stare assieme. Le location saranno soprattutto Filetto e Malgrate, partiranno diversi incontri, chi volesse partecipare può prendere contatto con Armanetti tramite la sua pagina Facebook. "Il nostro è un progetto a zero budget - chiude l’artista - funziona quando c’è la collaborazione di tutti, non solo degli attori, ma anche di chi aiuta nell’allestimento degli spazi. Chiunque abbia voglia di dare una mano sul set o di recitare è ben accetto. Sarà un film per tutta la famiglia, che poi proietteremo al cinema e porteremo ai concorsi".

Monica Leoncini