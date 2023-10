Inox Bf, i primi quarant’anni. Avanguardia contro gli sprechi

Inox Bf, i primi quarant’anni.

L’azienda specializzata nel ridurre gli scarti e gli sprechi del ciclo produttivo ha festeggiato proprio in questo 2023 i suoi primi quarant’anni di attività ed è sempre più concentrata verso l’intero comparto del settore cartario.

Inox Bf è ormai un punto di riferimento imprescindibile per le aziende di quel settore grazie innanzitutto alla capacità di operare in collaborazione con i tecnici delle cartiere per ottimizzare i risultati.

Soluzioni per la raccolta, il lavaggio, il trasporto e la compattazione degli scarti dei pulpers o di macchine di depurazione impasti, filtrazione delle acque dei circuiti di macchina e delle acque reflue di stabilimento: ecco dove Inox Bf, anno dopo anno, ha saputo mostrare tutte le sue capacità sviluppate attraverso macchinari innovativi, a partire dal ConicDrum che consente il lavaggio e il recupero delle fibre durante il trattamento del tetrapack, riducendo la quantità di scarti e aumentando la quantità dei materiali reintrodotti nel ciclo produttivo.

La capacità di gestire al meglio le risorse in chiave di protezione ambientale è uno dei fiori all’occhiello di questa solida realtà che quest’anno torna al Miac.

"Abbiamo partecipato quasi sempre – spiega Graziano Frateschi, fondatore di Inox Bf – poi il periodo della pandemia ci aveva allontanato e ora siamo di nuovo qui con la convinzione che sarà una occasione importante per nuovi contatti con potenziali clienti, prima di tutto esteri".

Un mercato, quello estero, in espansione, visto che l’azienda lavora già con realtà europee e sudamericane. L’esperienza con il settore cartario è ormai pluridecennale, consolidata.

"Siamo arrivati al cartario – conferma Frateschi – con un percorso lungo, già da ragazzi quelle aziende erano nel nostro portafoglio. Poi, cambiando i tempi e viste le nuove necessità, ci siamo dotati di macchine che hanno trovato all’epoca un terreno vergine e il gradimento dei clienti".

Un rapporto, quello che le aziende del settore, che ha ormai superato i 40 anni.

"Quello dei quaranta anni è davvero un traguardo – conclude Frateschi – che abbiamo raggiunto rendendoci sempre disponibili verso i clienti e con le innovazioni apportate dalle nostre macchine nel trattamento degli scarti".