Il G7 della Salute ad Ancona. Un incontro di grande rilievo

La riunione dei Ministri della Salute del G7 si è tenuta ad Ancona dal 9 all’11 ottobre. Il Ministro della Salute italiano, il Prof. Orazio Schillaci, ha ospitato i Ministri degli Stati Membri e dei Paesi ospiti (Albania, Brasile, India, Sudafrica e Arabia Saudita), il Commissario Europeo per la salute e la sicurezza alimentare e i rappresentanti di organizzazioni internazionali quali la FAO, l'OMS e l'OCSE. I Ministri si sono impegnati a migliorare i sistemi sanitari e ad assicurare un accesso equo alle cure e a contromisure sicure, accessibili e di qualità, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito, grazie a un migliore coordinamento a livello nazionale, regionale e globale al fine di garantire la sicurezza sanitaria globale e raggiungere la copertura sanitaria universale. Inoltre, l'agenda ha affrontato il tema della prevenzione lungo tutto l'arco della vita, a partire dalla fase prenatale, attraverso strategie di prevenzione e la promozione di stili di vita sani, così come la necessità di adottare modelli alimentari sostenibili al fine di contrastare l’obesità e le malattie cronico-degenerative e oncologiche e, allo stesso tempo, combattere la malnutrizione nei Paesi in via di sviluppo. La Presidenza Italiana, poi, ha incoraggiato l'utilizzo di soluzioni innovative, come la telemedicina e l'intelligenza artificiale, volte a migliorare sia la qualità della vita che i servizi alla comunità attraverso un moderno approccio centrato sulla persona. All'interno del dibattito anche l’Approccio One Health, che riconosce l'interconnessione tra salute umana, animale e degli ecosistemi con l'obiettivo di limitare le future emergenze sanitarie derivanti da cambiamenti climatici, inquinamento e perdita di biodiversità, oltre a un focus sulla resistenza antimicrobica e sull'importanza di promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici sia in campo umano che veterinario, sostenendo anche la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici e l'accesso a quelli esistenti. In questo contesto s'inserisce l'annuncio dell'Italia sul finanziamento da 21 milioni di dollari nel prossimo triennio a favore di CARB-X, una partnership globale senza scopo di lucro che sostiene lo sviluppo di nuovi antibiotici. I Ministri della Salute del G7, infine, hanno concluso l'incontro adottando una Dichiarazione congiunta, che il Ministro Orazio Schillaci ha definito «ambiziosa e che include e riassume le posizioni comuni su tutte le tematiche affrontate durante questi mesi».