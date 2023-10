Guglielmi e Animosi, che spettacoli!. Si alza il sipario sui due cartelloni

La stagione di prosa scalda i motori a Massa e Carrara, dove i contenitori di cultura cittadini sono pronti a riempirsi di danza, teatro e musica. I cartelloni del Guglielmi e degli Animosi riservano tante occasioni di intrattenimento, sono trasversali e adatti a tutti.

Il Guglielmi di Massa – inizio sempre alle 21 – apre i battenti il 23 ottobre con Lino Guanciale e Francesco Montanari in “L’uomo più crudele del mondo“. L’11 e 12 novembre, Alessandro Benvenuti in “Falstaff a Windsor“, mentre il 25 e 26 novembre, unica data in Toscana, “Clitennestra“ con Isabella Ragonese. L’8 e 9 dicembre, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli con “L’anatra all’arancia“ mentre “Dove eravamo rimasti“, di e con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ci sarà l’11, 12 e 13 dicembre. Si prosegue il 16 e 17 dicembre con Pierpaolo Spollon in “Quel che provo dir non so“. Fuori abbonamento 20 dicembre “Lo Schiaccianoci“ di Čajkovskij. L’11 e 12 gennaio Umberto Orsini e Franco Branciaroli ne “I ragazzi irresistibili“. “Il calamaro gigante“ con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, è in programma il 2, 3 e 4 febbraio. Fuori abbonamento, l’11 febbraio doppio appuntamento (ore 16 e 21) con “Saranno famosi. Fame the Broadway musical“. Il 15 e 16 febbraio Ambra Angiolini è la protagonista di “Oliva Denaro“, mentre il 23, 24 e 25 febbraio c’è “Magnifica presenza“ di Ferzan Ozpetek. Il 2 e 3 marzo Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana portano in scena “Tre uomini e una culla“, poi il 15, 16 e 17 marzo il musical “7 spose per 7 fratelli“. “Il medico dei pazzi“ con Massimo De Matteo è in programma il 26 e 27 marzo. Il 6 e 7 aprile al Guglielmi Silvio Orlando e “Ciarlatani“, si chiude il 18, 19 e 20 aprile: Sergio Rubini e Daniele Russo portano in scena “Il caso Jekyll“.

Per quanto riguarda la stagione del teatro degli Animosi di Carrara, il sipario si alzerà martedì 17 e mercoledì 18 ottobre (ore 21 come per tutti gli spettacoli), con “La locandiera“ con Sonia Bergamasco. Il 9 e 10 novembre, Euridice Axen e Giuseppe Zeno con “Travolti da un insolito destino in un azzurro mare d’agosto“, poi il 18 e 19 novembre Massimo Popolizio in “Uno sguardo dal ponte“. Danza il 25 novembre con “Satiri“ di Virgilio Sieni, mentre il 13 e 14 dicembre Beatrice Baldaccini è la protagonista di “Raffaella! Omaggio a Raffaella Carrà“. “Perfetti sconosciuti“ con Paolo Calabresi il 21 e 22 dicembre, poi il 16 gennaio (in matinée per le scuole e in serale per gli abbonati) “Processo Galileo“ di Angela Dematté e Fabrizio Sinisi. “La signora del martedì“ con Alessandro Haber e Giuliana De Sio il 23 e 24 gennaio. Si prosegue l’1 febbraio con la danza: in scena “White out“,mentre il 13 e 14 febbraio Neri Marcorè e Rosanna Naddeo in “La buona novella“ di Fabrizio De Andrè. Il 24 e 25 febbraio “L’intepretazione dei sogni“ di e con Stefano Massini. Il 2 marzo ecco “Festen. Il gioco della verità“ con Danilo Nigrelli e Irene Vivaldi. “Il capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto“ è in programma il 9 marzo. Il 22 e 23 marzo Drusilla Foer in “Venere nemica“, chiude il 7 aprile la danza con la COB-Compagnia Opus Ballet in “Sempre verdi“.