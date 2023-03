Forte sostegno alla crescita "Sfida digitale e formazione per essere più competitivi"

di Gabriele Masiero

PISTOIA

"Nel 2022, nonostante un contesto generale difficile e complesso, dove la crisi energetica, la guerra in Ucraina e la pandemia prima hanno fatto da padrone, l’analisi della demografia delle imprese mostra il parziale

ritorno alle dinamiche prepandemiche. Anche la tendenza alla crescita delle società di capitale rispetto ad altre forme meno strutturate è un segnale positivo che indica una maggiore solidità e capacità finanziaria del nostro tessuto imprenditoriale". Parola di Dalila Mazzi presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato che aggiunge: "I territori delle due province, anche se molto diversificati tra loro, hanno reagito meglio di quanto ci si potesse aspettare".

In che modo la Camera di commercio sostiene le imprese nella fase della ripartenza?

"Siamo sempre rimasti a fianco delle imprese: non abbiamo mai chiuso le nostre sedi operative e abbiamo mantenuto i nostri servizi sempre attivi. Per sostenere il tessuto imprenditoriale durante la pandemia ci siamo subito attivati mettendo in campo iniziative e misure economiche a supporto delle imprese, e non solo. Abbiamo operato in forte sinergia con le istituzioni locali e le associazioni di categoria per creare progetti strategici in grado di valorizzare il nostro territorio. Ed è ciò che tutt’oggi continuiamo a fare. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un sostegno economico concreto per aiutare le imprese a rimanere operative. Molti gli interventi finanziati: dagli investimenti in nuove tecnologie digitali al rafforzamento della presenza delle imprese sui mercati esteri, dalla valorizzazione del patrimonio culturale alla promozione del turismo, alla formazione e lavoro".

Ci sono interventi o misure per favorire accesso al credito, occupazione giovanile e formazione professionale?

"Sì, ci sono diversi interventi o misure a sostegno delle imprese, sia nazionali che regionali. Spesso però le imprese non sono informate. E’ per questo che come Camera di Commercio abbiamo pensato di realizzare sul nostro sito una banca dati contenente le principali agevolazioni sia proprie che di altri enti".

Come hanno risposto i territori e le singole imprese, anche dal punto di vista dell’accesso ai servizi camerali, al processo di accorpamento della Camera di Commercio?

"Credo che il territorio e le singole imprese abbiano risposto positivamente a questo accorpamento, come lo dimostrano anche i risultati dell’indagine di soddisfazione degli utenti che facciamo ogni anno. I primi mesi non sono stati facili e tuttora continuiamo a essere in una fase di riorganizzazione con un unico obiettivo: migliorare i nostri servizi per le imprese".