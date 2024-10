Celebrare il cibo accessibile ogni 16 ottobre e non solo

Il 16 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione, incentrata sul tema della sicurezza alimentare e della lotta contro la fame. Istituita dalla FAO nel 1979, questa giornata mira a sensibilizzare su una sfida urgente: garantire a tutti un accesso equo e sostenibile al cibo. Al centro del tema del 2024 l’importanza di trasformare i sistemi alimentari globali per renderli più inclusivi. Milioni di persone nel mondo soffrono ancora di fame e malnutrizione ed i cambiamenti climatici, i conflitti e le disuguaglianze aggravano la situazione. Le comunità più vulnerabili sono spesso quelle più colpite, ma tutti possono fare la differenza con scelte alimentari consapevoli e sostenibili. È importante sensibilizzare i cittadini su quanto le scelte quotidiane in tema di alimentazione possano influenzare non solo la salute ma anche l'ambiente e condividere informazioni e promuovere azioni concrete verso il cambiamento per la costruzione di un futuro in cui l’accesso all’alimentazione nutriente sia un diritto universale per tutti.