Carlo Conti e il suo buen retiro . Castiglioncello è rimasta nel cuore

Un big assoluto con Castiglioncello nel cuore. Ed è facile immaginare come quella che si accinge a vivere nella sua villa sul promontorio sarà un’estate di riposo attivo, in cui penserà molto alla prossima edizione del Festival. Carlo Conti torna ad essere direttore artistico e conduttore di Sanremo dopo le tre edizioni di grande successo che lo hanno visto protagonista dal 2015 al 2017. E’ la consacrazione di una carriera straordinaria che lo ha visto meritarsi il ruolo di nuovo Pippo Baudo. Carlo è pronto a raccogliere questa nuova sfida, forte di una professionalità straordinaria, di una conoscenza assoluta del Festival e di tutte quelle esperienze che ha avuto come ideatore e conduttore di programmi su Rai1. Un percorso lungo che lui ha affrontato fin dall’inizio con l’assoluta consapevolezza di riuscirci. E’ facile immaginare la faccia della sua cara mamma Lolette, che lo ha cresciuto con tanto amore da persona straordinaria quale era, quando Carlo gli comunicò che lasciava il posto sicuro in banca per una carriera tutta da costruire. Mamma Lolette è la persona che ha fatto conoscere e amare Castiglioncello a Carlo. Una frequentazione da bambino. Tanti anni dopo, a inizio del Duemila, e con il successo già ottenuto, Conti ha voluto rinsaldare il suo legame con la Perla. Trascorrendovi delle estati in assoluto relax e acquistando una parte della ex villa Pontello che è diventato il suo ‘buen retiro’ estivo e riferimento per tutti i suoi amici del mondo dello spettacolo. Oltre che il paradiso dove con sua moglie Francesca e il piccolo Matteo trascorre interminabili giornate in pineta e sul mare, coltivando la grandissima passione per la pesca che ha trasmesso anche al suo bimbo. Tante le serate estive condotte da Carlo Conti negli spettacoli di piazza anni Ottanta con le versioni di ‘Succo d’arancia’ e ‘Vernice fresca’ diventata il programma cult ‘Aria fresca’. Un percorso che ha spianato la strada per arrivare in Rai a lui e ai suoi compagni di avventura come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Conti con umiltà e bravura ha anche presentato le serate ‘Super Bingo" realizzate per promozionare il gioco del nostro giornale che tanto successo ebbe. Lo ha fatto con la stessa professionalità, umiltà, voglia di imparare che lo caratterizza anche ora quando è diventato il numero 1. La forza dei grandi è anche questa.

Enrico Salvadori