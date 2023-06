"Validissimi i vostri lavori Rispecchiano la nostra filosofia: sostenibilità"

"L’innata sensibilità alle tematiche ambientali, l’esperienza maturata negli anni e nei settori specifici, la consapevolezza che i cambiamenti climatici siano dovuti anche e soprattutto ai comportamenti degli esseri umani e avendo coscienza che ogni singolo atteggiamento virtuoso per la protezione, la salvaguardia e la tutela dell’ambiente possa contribuire a limitare i gravissimi effetti negativi a cui stiamo assistendo, hanno portato i soci di Progeco S.r.l. – spiega Loris Saviano - a condividere questo progetto. Educare al rispetto dell’ecosistema e a una corretta gestione delle risorse naturali, al fine di lasciare in custodia il pianeta alle future generazioni nelle migliori condizioni possibili, è la filosofia che giuda l’azione della Progeco S.r.l. Proprio per queste ragioni il progetto “Cronisti in classe” può essere lo strumento per sensibilizzare i giovani, partendo dai più piccoli, alle tematiche ambientali e al rispetto dell’ecosistema e per veicolare e diffondere la cultura ecologista. La politica aziendale si fonda sui principi della limitazione dell’impatto ambientale in un’ottica di protezione dell’ambiente e di prevenzione dell’inquinamento. Progeco S.r.l. è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e attività di bonifica di beni contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. Vanta inoltre il possesso delle certificazioni ISO 9001, 14001 e 45001 in materia di qualità, ambiente e sicurezza".

Giova ricordare che la Progeco S.r.l., società operante nel campo della gestione dei rifiuti speciali e delle bonifiche di materiali contenenti amianto, nasce nel giugno 2006 dall’iniziativa di due soci già operanti nel settore della tutela ambientale.