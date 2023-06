Preparati e attenti Progetto lodevole

Preparati, attenti e capaci di elaborare in chiave critica e costruttiva argomenti di attualità. I nostri complimenti, quindi, a tutti gli studenti coinvolti nel Campionato di giornalismo, iniziativa entrata da anni e con successo tra le attività extracurriculari della scuola spezzina. Europa Park è stato ancora compagno di viaggio di questa avventura di cui abbiamo apprezzato il valore educativo che va ben oltre l’imparare a scrivere in stile giornalistico. Dietro un progetto di questo tipo si sviluppano infatti altri talenti: la capacità di messa a fuoco e sintesi di argomenti e situazioni, l’abilità di lavorare in gruppo, l’orgoglio di poter dare un messaggio che può indurre chi legge a riflettere. Un’esperienza dunque di cui far tesoro, che ha offerto ai giovani cronisti la possibilità di scoprire le dinamiche di un mestiere affascinante e che ha fatto loro conoscere qualcosa in più del proprio territorio. Più familiare ai giovani speriamo sia diventato anche il nostro parcheggio: inaugurato nel 2016, realizzato e gestito dalla società Europa Park della Camera di Commercio, è apprezzato da cittadini e turisti per la cura dei dettagli, l’ingegnerizzazione e l’alta tecnologia (accesso anche con Telepass, possibilità di pagamento con Paypal, sistema di lettura targhe integrato, innovativo sistema semaforico che segnala posto libero e occupato). Apprezzate sono la sicurezza e l’attenzione all’ambiente: ricircolo naturale dell’aria, postazione di ricarica delle auto elettriche, tesserine in legno per gli abbonamenti, noleggio di scooter elettrici lavaggio ecologico dell’auto. Da parte nostra un grande in bocca al lupo a tutti gli alunni protagonisti del Campionato e complimenti a La Nazione per aver coinvolto tante scuole in un progetto dove il lavoro di squadra ha generato ottime inchieste. Bravi!

Davide Mazzola, amministratore unico Europa Park

Francesco Fiorino, direttore Europa Park