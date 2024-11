Polo formativo IIS Machiavelli Una scuola per il mondo che cambia

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Socio-Economico e Liceo Classico Machiavelli propongono percorsi ormai consolidati. L’approccio interdisciplinare, che unisce teoria e pratica, permette agli studenti di sviluppare una visione critica e un forte senso civico, abilità sempre più richieste nel contesto sociale e lavorativo di oggi. L’indirizzo classico, inoltre, con il progetto A.U.R.E.US. (Arte, Tutela, Restauro, Educazione all’Uso del patrimonio artistico) risponde alla vocazione culturale del territorio con una pronunciata dimensione laboratoriale, l’utilizzo delle nuove tecnologie e proponendo percorsi articolati di visite di istruzione e di incontri con esperti del mondo dei Beni Culturali.

Curricolo rinnovato per l’Istituto Civitali che affianca ad indirizzi storici come “Abbigliamento e Moda” 3 nuove curvature nel settore dei Servizi Socio-Sanitari. Un’opportunità unica per i nostri ragazzi per intraprendere una carriera nel mondo del benessere, della salute e dell’assistenza sociale, con una formazione pratica e all’avanguardia. Inoltre, il nuovo orario scolastico sarà dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.50, per garantire un’esperienza scolastica completa, strutturata e intensiva.

“Salute & Sport” permetterà ai nostri ragazzi di unire la passione per lo sport al settore socio-sanitario con l’acquisizione di competenze per progettare, organizzare e gestire interventi che rispondono alle esigenze sociali e motorie di persone di tutte le età. Conoscenze teoriche e pratica saranno stimolate con la partecipazione a stage formativi in centri sportivi, fisioterapici e servizi socio-sanitari Un percorso ideale quindi per chi desidera promuovere il benessere fisico e psicologico, migliorando la qualità della vita di chi ha bisogno di supporto.

Se l’obiettivo dei nostri ragazzi è invece lavorare nel campo della sanità e dell’assistenza sociale, la Curvatura “Professioni Sanitarie OSS” è la scelta giusta. Durante il percorso gli studenti avranno la possibilità di ottenere la Qualifica OSS (Operatore Socio-Sanitario), un titolo riconosciuto che permetterà loro di lavorare in ospedali, case di riposo e altre strutture sanitarie e, grazie a tirocini pratici e alla collaborazione con l’ASL e la Regione Toscana, godranno di un vantaggio competitivo per entrare subito nel mondo del lavoro. Il corso prepara anche per proseguire gli studi universitari in ambito sanitario, come Infermieristica, Fisioterapia, Logopedia e altro.

Sempre nella dimensione della cura si colloca la curvatura “Animazione Socio-Educativa”. Gli studenti acquisiranno gli strumenti per progettare e gestire attività di animazione culturale, educativa e ludica, promuovendo l'integrazione e il benessere delle persone, specialmente quelle in difficoltà. Obiettivo fondamentale, grazie alla collaborazione con enti locali, centri estivi, ludoteche e realtà di clownterapia, è l’acquisizione di competenze per operare in diverse realtà socio-educative e per favorire la socializzazione e la crescita psicofisica delle persone, dalle più giovani alle più anziane.

Un’offerta formativa variegata, plurale e al passo con le esigenze del mercato del lavoro.

I diversi indirizzi dell’IIS Machiavelli verranno presentati negli open day che si terranno il 7 e 14 dicembre 2024 e il 18 gennaio 2025 (per informazioni https://istitutomachiavelli.edu.it/la-scuola/presentazione/).