Liceo Statale “Antonio Vallisneri”

Licealità come apertura ai diversi saperi, come integrazione tra le aree disciplinari, come multidisciplinarietà, come superamento della tradizionale contrapposizione tra le due culture, umanistica e scientifica. I percorsi formativi del Vallisneri hanno sempre aiutato le alunne e gli alunni a sviluppare da un lato la curiosità intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo, la ricerca di senso e la formazione di convinzioni personali; dall’altro, hanno favorito l’acquisizione di metodi di studio, di abilità logiche e linguistiche, di strumenti di analisi, di interpretazione e di giudizio. Tali competenze potenziano l'autonomia critica e favoriscono un rapporto creativo e costruttivo con la sempre crescente complessità del reale, con i problemi e le criticità della società moderna.

Laboratorio di fisica

Laboratorio mobile di informatica

Laboratorio di chimica

Progetto tutoraggio one to one

I PERCORSI LICEALI AL VALLISNERI

- Liceo scientifico di ordinamento

- Liceo scientifico opzione Scienze applicate

- Liceo scientifico Scienze applicate Biologia con curvatura biomedica

- Liceo scientifico Realtà e Scienza

- Liceo linguistico (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco)

- Liceo linguistico Esabac

- Liceo linguistico Lingue+

- Liceo con curvatura economico-giuridica

