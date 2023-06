"La fine dei rifiuti? E’ in un gioco"

PONTEDERA

Ecofor Service di Pontedera è tra le aziende che hanno sostenuto il Campionato di Giornalismo-Progetto Cronisti in classe.

Antonio Pasquinucci (nella foto), presidente Ecofor Service spa sintetizza in queste poche righe la motivazione del supporto all’iniziativa del nostro giornale e di Editoriale Nazionale: "Abbiamo sostenuto l’iniziativa de La Nazione a testimonianza della fiducia, piena e incondizionata, che rivestiamo nelle future generazioni". "Su di loro si riversano le aspettative per un deciso cambio di passo per l’ambiente – ancora le parole di Pasquinucci – il nostro è un sostegno e al tempo stesso una sollecitazione a una cittadinanza attiva e consapevole. Da anni siamo infatti presenti nelle scuole con EcoZoomer, un progetto specifico sui temi della sostenibilità ambientale e in particolare sul ciclo dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi. Ogni classe ha poi prodotto un lavoro che nei giorni degli Ecodays è stato esposto nel padiglione allestito nella sede Ecofor di via dell’Industria ed è sempre visibile anche online sul sito www.ecozoomer.itzoomlab".

"Per il progetto EcoZoomer ogni scuola è stata premiata con un contributo di 500 euro ed ogni classe con ulteriori 250 euro per l’acquisto di materiale necessario all’attività scolastica".

"A tutti gli studenti delle scuole di Pontedera che hanno partecipato al Campionato di Giornalismo – conclude Antonio Pasquinucci – abbiamo invece voluto consegnare singolarmente anche il nostro ’Gioco dell’Ecofor’ distribuito già durante i recenti Ecodays alle varie classi che hanno visitato i nostri impianti di Gello. In maniera divertente ma istruttiva chi deciderà di giocarci potrà capire che fine fanno i rifiuti e come si possono trasformare in risorse producendo ad esempio energia elettrica verde a disposizione per la comunità. Soprattutto per quella del futuro, quella che il Campionato di Giornalismo ha saputo ben coinvolgere".