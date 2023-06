"Impegno e motivazione Così si diventa grandi"

FIRENZE

"Per la nona edizione consecutiva abbiamo scelto di sostenere ‘Cronisti in classe’. Crediamo fortemente nel valore di questa iniziativa: fin dalla prima edizione a cui abbiamo aderito, l’abbiamo ritenuta in piena sintonia con i nostri valori" osserva Claudio Levorato, presidente del Gruppo Rekeep, la principale impresa italiana e uno dei maggiori player europei nel settore dell’Integrated Facility Management ovvero la gestione ed erogazione di servizi integrati (dal cleaning, alle manutenzioni passando per la riqualificazione energetica) per gli edifici, le persone e le città.

"Mai come in questo periodo – prosegue – il nostro Paese e la nostra società necessitano di cittadini consapevoli, in grado di orientarsi in un mondo sempre più complesso e in un flusso di informazioni sempre più vasto e variegato, spesso caratterizzato da dati inesatti e notizie non propriamente veritiere.

A questo bisogno possiamo rispondere solamente fornendo ai giovani la giusta motivazione e gli strumenti appropriati per garantire loro un’istruzione seria e tutte le opportunità necessarie per sviluppare un indispensabile senso critico. Cronisti in classe va perfettamente in questa direzione promuovendo la lettura dei quotidiani, favorendo la conoscenza del territorio e stimolando il dibattito su argomenti di attualità, che, come abbiamo potuto leggere sulle pagine de “La Nazione” in questi mesi, spaziano dallo sviluppo sostenibile alla cittadinanza digitale e affrontano le tematiche che toccano maggiormente la sensibilità delle nuove generazioni: l’economia circolare, la sostenibilità alimentare, la diversità e l’inclusione". "Inoltre il nostro sostegno al “Campionato di giornalismo” vuole testimoniare un’ulteriore espressione – prosegue il presidente Levorato – della nostra capacità di essere un’azienda solidale nelle comunità in cui operiamo. Il progetto incarna, infatti, tutti i principi che guidano molte delle nostre iniziative di responsabilità sociale, come le centinaia di borse di studio che assegniamo ogni anno ai figli dei nostri dipendenti con cui premiamo il merito e la formazione quali strumenti essenziali per acquisire conoscenze e competenze".