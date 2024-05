Imparare l’amore per la natura. Un’estate speciale nei boschi

Diversificate e in gran quantità i campi estivi attualmente in fase di definizione nel territorio della Garfagnana, con bandi comunali, dedicati a regolare i protocolli delle agevolazione, in uscita entro il primo giugno, mentre a essersi portata avanti sul tema dell’accoglienza estiva è stata la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Anche quest’anno, tra le iniziative orientate al mondo dei giovani e giovanissimi ha, infatti, predisposto un programma di soggiorni estivi gratuiti in vari ambiti territoriali, compresa la montagna e la Garfagnana, riservato a bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni d’età, appartenenti a famiglie meno fortunate. Per estendere la possibilità di soggiorno al maggior numero di giovani e per meglio rispondere alle esigenze delle singole famiglie, le attività sono organizzate in collaborazione con la Provincia di Lucca e con la Fondazione Coesione Sociale e, attraverso queste, con i Servizi Sociali dei Comuni della Provincia. A sua volta, l’esperienza in Garfagnana offre un pacchetto variegato e particolarmente emozionante con l’obiettivo di trasmettere ai giovani l’amore e il rispetto della natura e del prossimo, attraverso la continua interazione con l’ambiente circostante, il gruppo di riferimento e la condivisione degli spazi e delle attività.

Il luogo individuato è la casa vacanze e centro di educazione ambientale "Villaggio Anemone" in località Capanne, nel comune di Sillano Giuncugnano. Immerso nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, sulla strada per il Passo di Pradarena, a 6 km da Sillano e altrettanti dal confine con l’Emilia Romagna.

Gli appuntamenti con l’esperienza da vivere nel villaggio, dove si gioca tutti insieme riscoprendo mestieri antichi, camminando nei boschi e facendo attività di gruppo, è curata dall’Associazione "Lo Scrigno delle Bontà" Snc e hanno una durata di 7 giorni. I soggiorni sono destinati a ragazzi dai 6 ai 12 anni di età, suddivisi in turni con un massimo di 15 partecipanti a periodo. Si parte il prossimo 23 giugno con il primo periodo che si conclude il 30 giugno, per arrivare fino all’ultima settimana che va dal 1° all’8 settembre.

Fiorella Corti