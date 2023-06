"I giovani crescono più consapevoli"

La notizia, l’informazione, la novità. Sono parole di cui siamo in fondo un po’ tutti ‘schiavi’, soprattutto se non riusciamo a gestire, elaborare e decodificare ciò che

i media propongono. Proprio il problema dell’interpretazione delle informazioni diventa, infatti, un nodo fondamentale per la tenuta sociale delle nostre comunità e formare giovani sempre più consapevoli dei meccanismi che governano il mondo delle news costituisce una garanzia per far crescere cittadini migliori.

L’iniziativa che La Nazione propone ormai da anni rappresenta una costante che consente di svolgere questo processo di alfabetizzazione in un regime

di continuità, aspetto cruciale per non perdere

il patrimonio di formazione e conoscenze che i ragazzi

di diverse età possono condividere e divulgare ulteriormente anche verso chi non è direttamente coinvolto nel progetto. A partire dalle proprie famiglie, innescando un circuito particolarmente positivo in cui ragazze e ragazzi diventano veicoli di conoscenza per

i più grandi, assumendo un ruolo anche di responsabilità di assoluta importanza per la loro crescita sia individuale sia come ‘comunità dei giovani’, intesa come network spontaneo che si viene

a creare tra chi condivide, spesso per età, analoghe passioni, interessi e aspirazioni.

Un percorso che continua e che cresce, e con esso anche i giovani.

Marcello Bertocchini

Presidente della Fondazione

Cassa di Risparmio di Lucca