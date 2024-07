Via al 39° Rally della Valdinievole e Montalbano. Crescendo di emozioni

I motori si accendono per il 39° Rally della Valdinievole e Montalbano (in programma oggi e domani). La gara sarà la seconda prova del Campionato Provinciale ACI Pistoia-Memorial Roberto Misseri e propone ancora Larciano come cuore pulsante della corsa. Una tradizione che si rinnova all’insegna dell’entusiasmo e dell’amore per il rally, con la meticolosa attenzione rivolta sia all’organizzazione che all’aspetto tecnico della gara. Su quest’ultimo fronte, c’è da dire che sono previste 8 prove speciali disegnate su un tracciato che abbraccia una vasta porzione di territorio tra la Valdinievole e il Montalbano. La presentazione dell’evento si è consumata lunedì scorso, presso il Comune di Larciano e ha rappresentato l’occasione per accendere definitivamente i riflettori su un evento sempre molto atteso, divenuto ormai appuntamento imperdibile nel panorama rallystico locale e nazionale, valorizzato anche dalle istituzioni locali. L’organizzazione di Laserprom 015, in collaborazione con ACI Pistoia e ART Motorsport 2.0, ha ricevuto fin dai giorni precedenti l’evento notevoli soddisfazioni dalle adesioni, segno tangibile dell’interesse di chi corre questa gara, che vanta una lunga tradizione e una considerazione sempre molto alta. Una tradizione che anche quest’anno è stata ampiamente riconosciuta dagli Enti del territorio, le Amministrazioni Comunali di Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile e Monsummano Terme, che hanno confermato il loro appoggio alla manifestazione, identificata sempre più come veicolo di comunicazione dei luoghi che attraversa. Della serie, l’unione fa la forza. Larciano, come già accennato, viene dunque confermata anche per questa edizione come cuore pulsante della gara, inserita nel calendario nazionale, seconda prova del Trofeo ACI Pistoia “Memorial Roberto Misseri” con un format strutturato su due giorni: oggi ecco gli impegni con le operazioni di verifica, con lo shakedown e la cerimonia di partenza, prevista in centro a Larciano per le ore 19.30. La sfida sarà invece nell’intero arco della giornata di domani, con la disputa di otto tratti cronometrati in totale, con due prove da disputare tre volte e una due volte. Le prove speciali sono state ricavate dalla tradizione, dei veri e propri “classici senza tempo” apprezzate da anni, che hanno fatto la storia della corsa, vale a dire “Lamporecchio” (Km. 7,450), che torna dopo l’ultima volta che si è corsa nel 2022 e con la stessa conformazione, “Larciano” (Km. 5,020) nel suo classico sviluppo e “Massa e Cozzile” (Km. 7,450) che in pratica è la prova più conosciuta come quella di Buggiano che parte dopo il Colle sviluppandosi poi verso malocchio, un classico rivisto. La distanza competitiva totale sarà di 52,310 chilometri sui 288,900 dell’intero percorso. Due i riordinamenti previsti durante le sfide, oltre a quello notturno di Larciano, previsti dopo tre prove a Monsummano Terme e dopo la sesta a Mastromarco nell’area di Artino Ponteggi, mentre l’arrivo sarà alle 17.25. Insomma, date queste premesse, c’è da scommettere che, come sempre, le emozioni la faranno da padrone. E poi, ecco anche tanti altri eventi di contorno. Un’occasione per stare insieme e vivere una serata di sport con chiunque si voglia: è l’idea della cena organizzata dopo la cerimonia di partenza di oggi, pensata anche per agevolare equipaggi e squadre da riunire in un solo luogo, quello del riordinamento notturno al Parco Berlinguer di Larciano, proprio con lo spirito della condivisione di una grande passione oltre che agevolare a tutti l’organizzazione della serata, che sarà aperta a tutti con un costo fisso di 20 € per persona. C’è grande entusiasmo tra appassionati e organizzatori, con la certezza di vivere anche quest’anno un appuntamento carico di adrenalina ed emozioni. Anche sulla scorta di quello che è accaduto lo scorso anno: l’edizione del 2023 è stata infatti la prima che ha visto primeggiare un pilota straniero, lo svizzero Gregoire Hotz, in coppia con Ravasi, su una Skoda Fabia. Al secondo posto si piazzarono Tucci-Farnocchia e terzi Ciavarella-Perna, anche loro su una vettura boema. Spettacolare fu il decimo posto assoluto dei montecatinesi Paolo Moricci e Paolo Garavaldi, primi anche tra le due ruote motrici, con la Renault Clio Rally4. Eccoci dunque a questa 39° edizione, davvero mai così attesa. E con questo, si ribadisce l’intenzione di considerare in modo particolare e suggestivo i luoghi attraversati dalla gara, la quale rappresenterà l’ideale ponte tra i vari territori locali, peraltro caratterizzati da innumerevoli bellezze artistiche e paesaggistiche. I dettagli relativi all’evento, al regolamento, al programma, e ai documenti fondamentali, sono disponibili per essere consultati sul sito ufficiale dell’evento stesso, all’indirizzo https://www.laserprom015.it/eventi/.