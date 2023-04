Premio Internazionale Fair Play Menarini a Firenze e Fiesole, ecco le date della XXVII edizione

FIRENZE, 13 aprile 2023 – I preparativi per il Premio Internazionale Fair Play Menarini sono già in corso. Quest’anno la manifestazione che celebra i valori di etica, lealtà e rispetto nello sport e nella vita annuncia la sua XXVII edizione ospitando le leggende internazionali dello sport in tre giornate tra Firenze e Fiesole.

“È un onore per il nostro Comune accogliere una manifestazione prestigiosa come il Premio Internazionale Fair Play Menarini – dichiara Anna Ravoni, sindaco di Fiesole – Sarà un’occasione straordinaria dare il benvenuto ad alcune icone dello sport che si sono distinte per il loro fair play. Siamo orgogliosi di poter condividere con la nostra comunità l’adesione ai più alti principi del ‘gioco corretto’”.

Lunedì 3 luglio il programma di questa edizione si aprirà con “I campioni si raccontano”. Il talk show targato Fair Play Menarini porterà sul palco di Piazza della Signoria a Firenze miti sportivi di fama internazionale, per ripercorrere in loro compagnia retroscena, aneddoti, riflessioni e curiosità sulle loro carriere e storie di vita.

“Mi fa particolarmente piacere che un evento così prestigioso sia ospitato a Palazzo Vecchio, la casa di tutti i fiorentini, simbolo della storia e della civiltà di Firenze – sottolinea l'assessore allo sport e alle politiche giovanili di Firenze Cosimo Guccione – Questa iniziativa ha 26 anni di successi alle spalle e sin dalla prima edizione i campioni premiati, oltre ad essere modelli ed esempi positivi per le nuove generazioni, sono diventati ambasciatori del Fair Play Menarini nel mondo e portatori dei valori più nobili dello sport come la condivisione, la fratellanza, la solidarietà e il rispetto dell'altro. I nostri giovani sono bombardati da mille messaggi, hanno bisogno di esempi e questo evento di Menarini ha creato, nel tempo, un'eredità patrimonio comune di tutti”.

Martedì 4 luglio, sempre a Firenze, sarà la volta della cena di gala, per accogliere i big dello sport sullo stupendo affaccio di Piazzale Michelangelo.

Mercoledì 5 luglio il Premio arriverà nel magico scenario del Teatro Romano di Fiesole per il suo gran finale, con la cerimonia di premiazione trasmessa su Sportitalia.

“Ringraziamo il Comune di Firenze e il Comune di Fiesole per continuare a sostenere e condividere con noi i valori del fair play che vogliamo trasmettere, in particolare ai più giovani, attraverso l’esempio dei campioni premiati”, commentano Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini.

I nomi dei vincitori 2023 saranno svelati lunedì 19 giugno alla conferenza stampa di presentazione del Premio, che si terrà a Roma presso il Salone d’Onore del CONI, alla presenza del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò.

Per ulteriori informazioni: www.premiofairplay.com