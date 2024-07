"Versilia Football Planet", una full immersion per riappropriarsi del piacere calcistico

Lo splendido scenario della centrale Piazza Mazzini di Viareggio, con i suoi incantevoli e pittoreschi tramonti sul mare, ha fatto da cornice alla sesta edizione del Versilia Football Planet. Tre giorni di full immersion in tutto quel che gira attorno al pallone di cuoio e che profuma di erba bagnata. Calcio, calcetto, biliardino, subbuteo, foot-golf, calcio camminato, foot-darts, freestyle, tifoserie, premiazioni, interviste, talk, telecronache e intrattenimento: una passione declinata in tutte le sue possibili varianti, grazie alla perfetta organizzazione curata da Marco Calamari, presidente dell’Associazione MC26Sport, d’intesa con il Comune di Viareggio, e dall’assessore Rodolfo Salemi. Tutti con l’intento di mettere in evidenza gli aspetti più nobili dello sport più amato dagli italiani: la lealtà sportiva, la sana competizione, ma soprattutto il divertimento. La manifestazione si è aperta al Marco Polo Sport Center, con le premiazioni dei migliori della stagione calcistica 2023/2024 tra i dilettanti versiliesi, una sorta di “notte degli oscar”, dalla Serie D alla Seconda categoria. Dal sabato poi, lungomare affollatissimo per visitare il “villaggio calcistico” e prendere parte alle diverse attività proposte, dalle sfide di calciobalilla al footgolf, passando per il subbuteo e addirittura per il “tiro al bersaglio” con i piedi. Una giornata chiusa dall’ospite d’eccezione del classico “a tu per tu col pallone”, con protagonista Arrigo Sacchi, uno degli allenatori che ha maggiormente innovato, se non rivoluzionato, il gioco del calcio vincendo tutto con il suo Milan degli "immortali" conquistando, tra il 1987 e il 1991, due Coppe dei Campioni, uno scudetto, una Supercoppa Italiana, due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. Domenica la serata è stata invece dedicata al “talk aperto” e ai dibattiti, con la conduzione di Bruno Vesica e ospiti d’eccezione come Xavier Jacobelli, giornalista ed editorialista di Corriere dello Sport e Tuttosport e commentatore nelle trasmissioni di RaiSport, Michele Fratini, intermediario e talent scout eletto per due anni consecutivi il migliore in Italia, ed Evaristo Beccalossi, fuoriclasse e fantasista dell'Inter anni ‘80 nonchè capo delegazione Italia Under 20, che ha anche presentato il suo libro. La tre giorni sportiva è stata anche un importante veicolo promozionale per il calcio locale, con la presenza dei quattro moschettieri della Versilia come Guidi, Lepore, Lorenzini e Salvadori.