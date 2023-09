Le Terre del Cinema. Avventura in 50 giorni. Ciak su nove festival

La Toscana e la città di Firenze si confermano sempre di più “Terre del Cinema”.

Ciò grazie al protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Fondazione Sistema Toscana (che è l’ente In House Providing della Regione Toscana e referente per la promozione dalla cultura cinematografica e dell’audiovisivo) Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze. Sa tutti questi soggeti è nato il “Progetto Triennale Cinema”.

Tra le prime attività del Progetto, la promozione dei festival a carattere internazionale, che saranno di nuovo promossi come “50 Giorni di Cinema a Firenze”, dando continuità al cartellone unico lanciato nel 2007 al Gambrinus, imponendosi fin da subito come un’inedita e innovativa iniziativa cinematografica nel panorama culturale italiano.

La nuova “50 Giorni” si terrà dal 5 ottobre al 12 dicembre al cinema La Compagnia - più altre sale fiorentine - e sarà rilanciata e potenziata grazie a risorse straordinarie del Comune di Firenze, con un finanziamento triennale di 250mila euro, provenienti dal Ministero del Turism, ai quali si aggiunge un contributo di 50mila euro stanziato da Fondazione CR Firenze.

Le risorse straordinarie permetteranno alla rassegna di festival di avere ospiti importanti a Firenze, insieme a campagne di comunicazione intense e ad ampio raggio, finalizzate a coinvolgere il pubblico locale e a raggiungere quello nazionale e internazionale.

Al termine della “50 Giorni”, a dicembre, si terrà inoltre a Firenze una nuova iniziativa voluta e

realizzata in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello: la

prima edizione di “Italian Rising Stars”, un premio che la Giuria dei David assegnerà alle star del

cinema di domani. A partire da un lavoro di selezione che si è svolto nel 2023, verranno scoperti i volti nuovi da far diventare ambasciatori nel mondo del cinema italiano.

Dopo i successi dell’anno scorso, l’edizione 2023 della “50 Giorni” si preannuncia ancora più ricca di proposte, con ai nove festival internazionali che ne compongono il cartellone.

Dal 5 all’8 ottobre ci sarà FánHuā Chinese Film Festival; il 10 - 15 ottobre Middle East Now; 18 - 22 ottobre Florence Queer Festival, 28 ottobre 1 novembre France Odeon, 4 - 12 novembre Festival dei Popoli. Festival Internazionale del Film Documentario, 15 - 19 novembre Lo Schermo dell’arte Film Festival, 24 - 26 novembre Festival Internazionale di Cinema e Donne; 1 dicembre NICE - New Italian Cinema Events, 7 - 12 dicembre River to River Florence Indian Film Festival.

L’altra grande novità, “Italian Rising Stars”, dà un particolare lustro alla cultura cinematografica toscana: il riconoscimento sarà assegnato a Firenze, a conclusione della “50 Giorni”, dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, che ogni anno attribuisce i più importanti riconoscimenti al cinema nazionale.

Presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano è Piera Detassis, il Consiglio Direttivo è composto da Francesco Giambrone, Francesco Rutelli, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti. Ad ospitare la presentazione dei nuovi progetti, il Salone di Donatello del Museo Nazionale del Bargello, dove è conservato il David bronzeo di Donatello.