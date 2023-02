Vismederi Costone, caccia al riscatto A Castelfiorentino serve un’impresa Ricci: "Mettiamo in campo la rabbia"

Andare alla ricerca di un riscatto dopo due sconfitte consecutive. E farlo sul parquet di una grande. Per di più ferita, stante il ko subito nell’ultima giornata che ha significato lasciare la testa in solitaria della classifica ed essere riavvicinata dalle altre inseguitrici. Non è la più semplice delle missioni quella che attende il Vismederi Costone, impegnato sul parquet dell’ABC Castelfiorentino: fissata alle 18 la palla a due al PalaBetti, campo ancora inviolato in questa stagione. Tanti elementi, questi, che testimoniano come al Costone servirà un’autentica impresa per tornare a casa da Castelfiorentino con due punti. Una vittoria sarebbe molto importante per la classifica e per il morale costoniano: dopo il cambio di allenatore, la squadra aveva inanellato una serie di risultati utili consecutivi che le hanno permesso di riagganciare il treno playoff. Poi le ultime due sconfitte, con Arezzo e Prato, hanno smorzato un po’ gli entusiasmi gialloverdi. "Siamo arrabbiati per le ultime uscite ma la risposta la dovrà dare il campo", così coach Daniele Ricci presentando la sfida alla squadra castellana. "Sicuramente non fa bene perdere. Né a livello emotivo né psicologico – prosegue il tecnico costoniano –. Personalmente, voglio vedere una squadra affamata ma sono sicuro che i ragazzi mi daranno le risposte che ho chiesto loro. Castelfiorentino è una squadra fortissima che produce un’ottima pallacanestro e che riesce a giocare sia a difesa schierata che in velocità. Noi non possiamo permetterci di avere emozioni diverse da una partita all’altra se non la voglia di vincere sempre. Confido – conclude Ricci – che la squadra abbia spirito di riscatto e volontà di impegnarsi al massimo".