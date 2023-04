Via alla prevendita in vista della gara con il Forenzuola

Partirà oggi la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Fiorenzuola-Siena, in programma sabato prossimo alle 17,30. I tagliandi (circuito VivaTicket) saranno disponibili fino a venerdì alle 19. Il costo del biglietto settore ospiti è di 12 euro (esclusa prevendita). Il giorno della gara la biglietteria per il settore ospiti resterà chiusa. I prezzi negli altri settori: tribuna centrale 25 euro (ridotto 20, per over 65, donne e under 18 fino a 14 anni); laterale coperta, 15 euro (ridotto 10); under 14, 1 euro. Per la Robur si tratta dell’ultima trasferta della stagione regolare.

Per i bianconeri il sipario calerà infatti al Franchi contro l’Entella. Da vedere poi, in caso di conquista dei play off, quale sarà l’avversaria che Lanni e compagni si troveranno davanti. Gli spareggi del girone prevedono gare uniche sul campo della migliore classificata: si affrontano quinta-decima, sesta-nona e settima-ottava.