Valdelsa e Maginot non praticano sconti E’ stato un turno infrasettimanale da leoni

È stato un turno infrasettimanale molto importante quello andato in scena tra mercoledì e giovedì nel girone A del campionato di serie D regionale. Si disputavano due derby importanti e sentiti dove le vittorie sono andate alle due formazioni di casa. Nella sfida del PalaFrancioli tra Valdelsa Basket e Nesi Tappezzerie Poggibonsi a spuntarla è stata la compagine biancorossa di coach Frati che si è imposta 62-44. È stata una partita equilibrata per gran parte dei 40’. A fare la differenza in favore dei locali è stato l’ultimo quarto quando la compagine colligiana ha preso il largo portando a casa una vittoria che consolida la seconda posizione alle spalle della capolista Sansepolcro. In questo week end entrambe le squadre torneranno in campo: Valdelsa è attesa dalla trasferta a Terranuova di domani pomeriggio alle 18, Poggibonsi tornerà invece sul parquet amico del Bernino per affrontare il Pino Firenze (palla a due domenica alle 18.30). Nell’altro derby del turno infrasettimanale si affrontavano al PalaPerucatti la Parmolaia Maginot (nella foto) e la Advinser Asciano. Dopo un match equilibratissimo sono stati i locali di coach Ceccarelli ad imporsi sui biancazzurri di coach Lasi con il punteggio di 58-49 (Maginot: Bindi 4, Becatti 4, Bianciardi, Cannoni 8, Aminti 5, Brogi, Fei 1, Bruttini 13, Chierchini 2, Morelli 4, Costantini 4, Francini 13. Asciano: Lorenzoni 18, Losigo, Falcai 2, Carapelli 9, Mucci 6, Falchi R. 6, Monnecchi 5, Mini 3, De Marco n.e., Falchi L., Baldato n.e., Falchi M n.e). Per la Parmolaia, che non scenderà in campo nel week end avendo rinviato al 5 aprile il match in trasferta contro Sestese, si tratta di due punti importantissimi per la salvezza. Asciano, invece, che rimane a metà classifica, tornerà in campo domani alle 18.30 al PalaGrandi contro lo Scandicci.