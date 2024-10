Una discreta Pianese guarda avanti con fiducia. Prosperi: “Personalità e correttezza”

Piancastagnaio (Siena), 20 ottobre 2024 – La Pianese è tornata dalla trasferta di sabato 19 ottobre a Rimini con un punto importante (0-0), che porta a tre la striscia di risultati positivi e mantiene per la terza gara consecutiva la porta imbattuta. Allo stadio ‘Romeo Neri’ la partita è stata equilibrata e con pochi squilli, se ci eccettua la traversa dei romagnoli al 5’ (deviazione decisiva di Boer sul colpo di testa di Parigi) e l’azione dei senesi al 13’ con Nicoli che cerca Mignani, anticipato all’ultimo dalla difesa di casa. I biancorossi si erano fatti vivi al 29’ quando Longobardi si avventava su una respinta corta della difesa e calcia da fuori area. La palla non centra lo specchio della porta. Nel secondo tempo Boccadamo si guadagnava un calcio di punizione da posizione pericolosa. Sulla palla andava Proietto che pescava Pacciardi, sfera rimpallata da un difensore di casa. Bianconeri vicini alla rete al 21’: Mastropietro recupera la palla in area di rigore e serve Boccadamo che non riesce a inquadrare la porta. Nel finale stanchezza e forte pioggia prevalgono, finisce 0-0.

“Per la Pianese – ha detto il tecnico Fabio Prosperi nel post partita – pareggiare a Rimini significa sicuramente aver ottenuto un buon punto. Credo che sia ampiamente meritato; tolta la traversa il nostro portiere non ha fatto una parata. Abbiamo sofferto quello che dovevamo soffrire, secondo me subendo poco. Venire a Rimini, dove in tanti hanno fatto fatica, facendo una partita di grande personalità e compattezza mi lascia contento, perché per noi fare punti è sempre difficile”. RIMINI (3-5-2) Colombi; Megelaitis, Gorelli, Lepri; Longobardi, Garetto, Langella, Piccoli (30’st Lombardi), Falbo; Fiorini (20’st Ubaldi), Parigi. Panchna: Vitali, Brisku, Bellodi, Chiarella, Semeraro, Accursi, Dobrev, Cinquegrano. Allenatore Buscè

PIANESE (3-5-2) Boer; Indragoli (44’st Remy), Pacciardi, Polidori; Boccadamo, Colombo, Odjer (11’st Simeoni), Proietto, Nicoli (44’st Da Pozzo); Falleni (11’st Mastropietro), Mignani (44’st Frey). Panchina: Filippis, Reali A., Papini, Chesti, Barbetti, Pallante. Allenatore Prosperi. Arbitro: Esposito di Napoli (Galasso-Cassano). Ammoniti: Megelaitis, Langella, Indragoli. Note: recuperi: 1 e 4. Spettatori: 2.479