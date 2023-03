Robur: l’attacco ora è ridotto all’osso Petrelli, lombalgia acuta, deve fermarsi

Mentre la trasferta di Montevarchi, contro il San Donato Tavarnelle, è sempre più vicina, la Robur ha perso un altro pezzo: il giovane attaccante Elia Petrelli (nella foto) ieri – in programma allenamento mattutino al Bertoni –, non si è allenato: i controlli a cui è stato subito sottoposto dallo staff medico bianconero hanno evidenziato una lombalgia acuta. Il giocatore ha già iniziato il programma di recupero con i fisioterapisti. Il reparto offensivo deve già fare a meno di De Paoli (ieri palestra): a livello numerico, gli uomini sono di nuovo contati. Passando al centrocampo, da registrare l’assenza certa di Leone, costretto a fermarsi causa squalifica: Buglio e Picchi (ieri differenziato personalizzato) stanno allora spingendo per rientrare; non è escluso che il primo potrebbe apparire nell’elenco dei convocati, fosse solo per tornare a respirare aria di partita. Intanto Collodel continua a inseguire la miglior condizione dopo il lungo stop. Per quanto riguarda la difesa tengono con il fiato sospeso le condizioni di Crescenzi, alle prese con una distorsione al ginocchio sinistro (anche per lui lavoro differenziato personalizzato). Il resto della squadra, ieri, ha svolto un riscaldamento libero e torelli a centrocampo prima di un lavoro atletico-dinamico a secco. Successivamente i bianconeri sono stati suddivisi in due gruppi per svolgere esercitazioni tattiche e tecniche con i portieri che come di consueto hanno lavorato a parte con il preparatore Cancarini. In seguito, esercitazioni sul possesso palla e partitella a campo ridotto con il coinvolgimento di tutti i calciatori. Oggi è in programma l’ultima seduta di preparazione alla gara di Montevarchi.

Angela Gorellini