Asta

2

Pratovecchio Stia

1

ASTA: Poponcini, Marzocchi, Chottong, Salvestroni (58’ Bongini), Di Renzone, Fineschi, Jrad, Bonechi, Fontani (85’ Maggini), Crisci (70’ Mazza), Masotti (70’ Casini). Allenatore: Testini. PRATOVECCHIO STIA: Barbagli, Nerina, Tralci (82’ Goretti), Benucci, Ricci, Pasquini, Cipriani Luca, Fossi, Sensi (43’ Corsetti), Ricci, Catalano. Allenatore: Laurenzi.

Arbitro: Franchi di Firenze. Marcatori: 3’ Pasquini, 48’ Bonechi, 63’ Crisci (rigore).

LUCIGNANO - Parte forte il Pratovecchio e al 3’ va in gol con Pasquini che mette dentro a fil di palo. L’Asta si fa trovare impreparata, si organizza e crea due grandi occasioni la prima con Fontani, ma Barbagli para alla grande e si ripete nuovamente su un tiro di Crisci destinato nell’angolino sotto la traversa, si va al riposo con l’Asta ancora sotto di un gol. La ripresa inizia, passano due minuti e Bonechi pareggia a conclusione di un’azione con assist di Masotti. L’Asta continua a spingere, Crisci viene atterrato in area, rigore, realizza il numero10 spiazzando Barbagli. L’Asta soffre, nel finale, l’assedio degli ospiti che non mollano mai.