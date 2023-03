Pianese, Bonuccelli "Restano sei partite dove dare tutto"

Una bella Pianese, quella che ha battuto il Città di Castello: ancora 7 i punti di distacco dall’Arezzo. "Abbiamo fatto bene in fase di possesso – le parole del tecnico Vitaliano Bonuccelli –, in quella di non possesso vorrei qualcosa di più. Lo so, gli avversari hanno tirato due volte da lontano, ma io sono molto esigente. Abbiamo creato tanto, chi è entrato ha dato il proprio contributo e sono anche contento per la rete di Ledonne, che l’ha cercata tanto". "Come ho detto ai ragazzi – ha aggiunto il mister – nelle ultime sei partite giochiamocela, poi quanti punti facciamo, facciamo. Anche se il secondo posto può far storcere un po’ la bocca, il nostro è stato un percorso importante: fin dall’inizio abbiamo combattuto, alla grande, con l’Arezzo e con altre squadre. Ci abbiamo messo tutte le nostre forze e siamo ancora qua. Purtroppo abbiamo patito il mese in cui si sono concentrati gli infortuni, due partite sbagliate hanno inciso. Ma i ragazzi vanno solo applauditi". Nota stonata di domenica l’espulsione. "Mi sono fatto prendere dalla reazione spropositata di un mio giocatore al momento della sostituzione. Lui ha sbagliato ma ho sbagliato anche io. Giusto che il presidente stigmatizzi l’accaduto. Ma non ho alcun problema con nessuno".