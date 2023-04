Pareggio in rimonta per la Colligiana Il secondo posto resta biancorosso

COLLIGIANA

1

LASTRIGIANA

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati (42’ st Munno), Noferi, Pierucci, Mariani, Manganelli (K), Baccani, Bouhamed, Imbrenda (33’ st Bartalini), Grazioso (23’ st Cianciolo), Milanesi. All.: Chini

LASTRIGIANA: Giannini, Borgioli (35’ st Ciotola), Bandini (28’ st Barzini), Lenzini (28’ st Bianchi), Calonaci (41’ st Marchetti), Biondi, Pierattini, Terzani, Boureza, Valori, Manganiello (28’ st Sarti). All.: Bartalucci

Arbitro: Cremone (Pisa)

Reti: 41’ st Valoti (L), 46’ st Manganelli (C)

Note: angoli 5-3; ammoniti Lenzini, Boureza, Cianciolo; recuperi 0’ pt, 6’ st.

COLLE – Pareggio in rimonta della Colligiana, che impatta 1-1 contro la Lastrigiana e conquista il secondo posto. Prima dell’inizio del match si è tenuta la premiazione degli studenti della scuola media di Colle vincitori di ’Salviamo il Mondo’. Buono l’inizio della Colligiana, che preme con insistenza senza però arrivare alla conclusione. Nella seconda metà della prima frazione gli ospiti iniziano a spingersi in avanti mettendo a rischio la porta di Chiarugi. Nella ripresa la Colligiana ricomincia a premere. Al 13’ Imbrenda ha un’occasione clamorosa: riesce a "bucare" la linea avversaria sulla trequarti e si invola in velocità, ma alla conclusione allunga troppo il pallone e viene anticipato da Giannini. Al 18’ una punizione di Bouhamed attraversa l’area senza che tre giocatori biancorossi riescano a trovare la deviazione vincente. Al 25’ la Colligiana protesta per un fallo di mano nell’area della Lastrigiana, che però l’arbitro giudica involontario. Al 41’ la Lastrigiana passa in vantaggio con Valoti. La rete dello svantaggio spinge la Colligiana ad attaccare a spron battuto e al 46’ Manganelli pareggia.

Marco Brunelli