Mens Sana allo ‘spareggio‘ Una vittoria per i play-off

E’ il giorno dello ‘spareggio’ a Ponte Buggianese contro Altopascio per la Mens Sana che questa sera alle 20,30, va a caccia di una vittoria che le permetterebbe di compiere un bel passo avanti in chiave i play-off. "Altopascio è una squadra forte con ottime qualità anche individuali e che nel proprio campo è riuscita a vincere partite importanti anche contro formazioni di altissima classifica – ha detto coach Binella alla vigilia del match – per cui siamo consapevoli che ci aspetta una gara complicata e che vale molto ai fini della classifica per rientrare nelle prime 12". Rispetto alla sfida vinta con immensa fatica ed altrettanto carattere a San Giovanni Valdarno sabato sera Binella spera di recuperare qualcuno degli infortunati (Buca e Lazzeri sono ormai out da diverse settimane) e degli acciaccati dell’ultimo momento. "Stiamo valutando la disponibilità di Buca e Lazzeri così come quella degli infortunati di sabato sera, ovvero Tognazzi ed Empilo. Stiamo dunque cercando di capire quale possa essere il migliore assetto con cui presentarci ma il lavoro tecnico è stato come di consueto positivo anche se la settimana ovviamente è particolare visti gli impegni ravvicinati". Nell’ultimo periodo però qualcosa, a livello mentale, sembra essere cambiato. "Queste partite che abbiamo vinto recuperando svantaggi notevoli sono il segnale che i ragazzi hanno raggiunto un livello di consapevolezza e maturità molto importante all’interno del contesto di un campionato difficile. Certamente la condizione mentale e la tenacia sono fattori decisivi. Non ci potremo permettere sempre di recuperare svantaggi ma l’attitudine dimostrata nell’ultimo periodo resta un ottimo viatico per il finale di stagione". Dopo la sfida di stasera in provincia di Pistoia (costo dell’ingresso 7 euro, diretta streaming per gli abbonati su Starplane) la squadra metterà nel mirino il match di domenica, al PalaEstra, contro Agliana. Palla a due alle 18.

Guido De Leo