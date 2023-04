Lanni attento, Raimo spinge bene. Disanto da applausi

LANNI 6,5 Chiamato in causa in avvio su Potop è attento. Non può nulla quando, come all’andata, Mastroianni gli sbuca da solo da due passi. Qualche buona uscita anche se di interventi veri e propri non ne deve effettuare più.

RAIMO 6,5 Spinta costante e almeno un paio di cambi di gioco per Disanto che hanno ricordato le belle azioni dello scintillante girone di andata dell’ex Grosseto che tiene bene anche in difesa. CRESCENZI 6 Rientro importante anche se il 9 di casa è un cliente tosto. RICCARDI 6 Prende un giallo in avvio per un fallo su Mastroianni e rischia qualche minuto dopo quando va a contrasto con Giani.

FAVALLI 6,5 Ottimo in fase difensiva, qualche buon cross e scambio con Disanto quando si allarga.

BUGLIO 6,5 Bella prova per il numero 8, tornato sui livelli del girone di andata. Pericoloso sia nel primo che nel secondo tempo, corre e rincorre gli avversari quando la palla ce l’ha il Fiorenzuola.

ORLANDO SV In campo solo nel finale, non ha tempo per incidere come potrebbe.

LEONE 6 Regia più scolastica rispetto ad altre occasioni.

CASTORANI 6 Qualche buona azione di accompagnamento senza palla e la solita fisicità che manca alle altre mezzali. Ma incappa

COLLODEL 6 In campo dove iniziò la sua carriera da senior non si vede più di tanto.

BELLONI 6,5 (nella foto) Si sblocca dopo più di un girone e tanti legni. Nel finale di tempo ha un’altra buona occasione ma non è veloce a calciare col sinistro. Esce all’intervallo toccato duro.

FREDIANI 6 L’errore sotto porta a metà ripresa è oggettivamente da matita rossa e dimostra come ancora non sia tornato nella migliore condizione. Ha altre due occasioni per segnare ma non è la serata giusta. Sfortunato. DISANTO 7 L’assist per Belloni, la traversa, almeno un altro paio di servizi per i compagni.

PALOSCHI 6,5 Non ha tante occasioni a livello personale ma il servizi per Disanto nel primo tempo e Frediani nel secondo valgano la sufficienza piena. ALL. PAGLIUCA 6,5 Può tornare a schierare una formazione tipo o quasi e la sua squadra gioca una gara importante. Ai punti, come all’andata, avrebbero nettamente meritato di vincere.

ARBITRO CERIELLO 6,5 Gara con pochissimi situazioni dubbie gestita bene.

g.d.l.