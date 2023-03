La Sinalunghese sbatte contro Porta Romana

PORTA ROMANA

1

SINALUNGHESE

0

PORTA ROMANA: Lombardini, Del Vecchio (85’ Castiglione), Mencarelli (81’ Bizzetti), Corsi G., Manetti, Diabate, Di Vito, Mazzanti, Gonzalez (55’ Vanni), Caschetto (55’ Rachidi), Imparato (81’ Ongaro). All.: Carobbi.

SINALUNGHESE: Marini, Canapini (81’ Ajdini), Papa, Trombesi (77’ Bardelli), Corsetti, Ibojo, Corsi T., Pasquinuzzi (86’ Doka Bjorn), Alessi, Bucaletti, Bencini. All.: Iacobelli.

Arbitro: Fiorillo di Lucca.

Marcatori: 20’ Mazzanti.

Note: espulso al 39’ il massaggiatore della Sinalunghese per proteste; recupero 3’pt, 4’st.

FIRENZE – Con una prestazione accettabile, la Sinalunghese al ’Bozzi’ si ferma di nuovo contro un Porta Romana più deciso e determinato. Una Sinalunghese che ha provato più volte a "bucare" il portiere Lombardini, ma le conclusioni a rete non sono state mai perfette. La sconfitta è maturata al 20’. C’è stato un cross dalla destra di Del Vecchio, Marini esce bene ma si scontra con un suo compagno e perde palla. Mazzanti raccoglie e mette in rete. La partenza sembrava buona. Difatti al 18’ Trombesi ci prova ma l’attento Lombardini para. Al 28’per un fallo su Tommaso Corsi, Papa su punizione sfiora il palo. Al 34’ i senesi protestano: Bencini cade in area, ma per l’arbitro è regolare. Nella ripresa la Sinalunghese insiste ma la difesa regge bene.

G. Pul.