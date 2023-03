La Pianese aspetta il Città di Castello Carica Bonuccelli: "Avanti con fiducia"

La strada si è fatta in salita, l’Arezzo è in fuga: gli amaranto, nell’anticipo di ieri, hanno battuto 3-1 il Montespaccato e si sono portati a +10. Ma la Pianese non vuol mollare, ci proverà fino alla fine, come ha spiegato il tecnico bianconero Vitaliano Bonuccelli (nella foto) alla vigilia della sfida interna con il Città di Castello. "Affrontiamo una squadra che viene da cinque sconfitte consecutive – le parole del mister –, che sta vivendo un periodo non tanto felice ma che ha una rosa di valore. Noi dobbiamo fare punti e continuare a percorrere il cammino se vogliamo tenere ancora viva la speranza. Siamo fiduciosi di poter fare la nostra partita come del resto domenica scorsa a Ponsacco". Una partita amara, dove le decisioni arbitrali hanno pesato tantissimo. "Speriamo che gli episodi ci siano favorevoli e di trovare una terna all’altezza della situazione" ha commentato Bonuccelli. Per la gara d3l Comunale non sarà a disposizione Morelli, appiedato dalla giustizia sportiva, mentre non sono ancora al top le condizioni di Lepri e Polidori. "Partiranno tutti e due dalla panchina – ha affermato Bonuccelli –, ma piano piano i ragazzi stanno rientrando tutti". Pianese-Città di Castello sarà diretta dall’arbitro Stefano Grassi della sezione di Forlì coadiuvato da Angelo Mazza della sezione di Reggio Calabria e Davide Fabrizi della sezione di Frosinone. Gli altri incontri in programma: Follonica-Gavorrano-Terranuova Traiana; Orvietana-Flaminia Civitacastellana; Ostia Mare-Livorno; Sangiovannese-Grosseto; Trestina-Ghiviborgo; Tau Altopascio-Mobilieri Ponsacco; mercoledì: Poggibonsi-Seravezza Pozzi: 1-1.