La Mens Sana si lancia all’assalto di Lucca Binella: "Partita delicata in chiave play-off"

Al Palaestra arriva Lucca per una sorta di spareggio playoff. La Mens Sana prova a colmare il distacco di due punti dalla diretta avversaria, sapendo di affrontare una squadra che nel girone di ritorno ha una marcia da posizioni sicuramente più nobili di quelle occupate: "Sarà una partita molto importante, ci aspetta un trittico decisivo per cercare di agguantare all’interno della griglia play-off, è l’obiettivo che ci siamo dati nel breve termine. Le prestazioni dell’ultimo periodo ci hanno rafforzato in questo tipo di convinzione – ha detto coach Binella (nella foto) alla vigilia –. È stata una settimana di lavoro in cui abbiamo cercato di recuperare alcuni giocatori, stiamo combattendo da alcuni giorni con qualche problema e con qualche acciacco, i ragazzi si stanno impegnando insieme allo staff medico per recuperare ed essere a disposizione. Sapremo solo all’ultimo se saranno disponibili". Come sottolineato dall’allenatore biancoverde, Lucca è in corsa per le ultime posizioni playoff solo a causa di un girone d’andata pessimo. Ma le prospettive ad inizio torneo erano di essere molto più in alto: "Ci aspetta una partita molto difficile, Lucca è una squadra dalla classifica bugiarda rispetto alla qualità dei singoli e al gioco che sta esprimendo in questo momento, paga forse un girone di andata sotto tono con qualche infortunio di troppo che ha impedito di giocare con fluidità. Nel girone di ritorno invece sta vivendo un momento esaltante, segna tanto, gioca ad un ritmo frenetico, utilizza molto il tiro da tre punti con grande efficacia sia a inizio azione sia durante l’esecuzione dei giochi. Ci sarà richiesta un’attenzione grandissima in difesa, hanno qualità individuali interessanti". Palla a due alle 18, arbitrano Salvo di Pisa e Profeti di Rosignano.