Infortuni e squalifiche pesano sulla Robur

Sorride la Robur, in vista della partita casalinga di sabato con la Vis Pesaro: Crescenzi e Picchi hanno ripreso a lavorare con i compagni, superati i problemi fisici che li hanno costretti ai box nell’ultimo periodo. Un’altra buona notizia, quindi, dopo l’immediata ripresa con il gruppo di Belloni, uscito acciaccato dalla partita con il San Donato Tavarnelle, per una contusione al ginocchio sinistro. Il numero 10 non sarà comunque della sfida; né lui, né Favalli: è arrivata, puntuale, da parte della giustizia sportiva, la squalifica del centrocampista e del difensore, diffidati e ammoniti domenica a Montevarchi. Con tanti giocatori a rischio era preventivabile che la Robur pagasse lo scotto. Se il tentativo è quello di diluire le squalifiche, come spiegato da mister Pagliuca, quando si è in campo, si gioca e si lotta.

Rimangono nella lista dei bianconeri in ‘pericolo’ Collodel, Frediani, Castorani e Meli: un altro giallo e anche per loro scatterà il turno di stop forzato. Il suo debito con la giustizia sportiva lo ha invece appena pagato Leone: il centrocampista, contro la Vis Pesaro, sarà regolarmente in campo, con ottimi risultati, peraltro, viste solo le ultime partite. L’attacco, infine, ma ormai non è neanche più una notizia, continua a essere a corto di uomini: Petrelli, ieri (sessione pomeridiana all’Acquacalda), ha sostenuto un lavoro differenziato in campo, segno che il recupero non è così lontano; palestra invece per De Paoli.

Per il resto, gli uomini di Pagliuca hanno aperto l’allenamento con un riscaldamento tecnico a secco seguito da un lavoro atletico, esercitazioni tattiche e partita a campo ridotto. Poi sessioni di corsa in progressione. Oggi nuovo appuntamento. E se il Comune di Siena ha ricevuto la certificazione internazionale ‘Global Sustainable Tourism Council’, prima città d’arte per il turismo sostenibile, anche la Robur ha contribuito al raggiungimento del traguardo; presente ieri mattina alla cerimonia di consegna dell’attestato, il responsabile dell’Area comunicazione bianconera Andrea Bianchi Sugarelli che dall’aprile 2022 ha partecipato al gruppo di lavoro e ai processi partecipativi al Santa Maria della Scala con interventi, suggerimenti e riflessioni legati alla sostenibilità e responsabilità del sistema turistico dal punto di vista sportivo e dell’Acr Siena.

Angela Gorellini