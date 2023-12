Il Siena ora festeggia 13 risultati utili. Attesa la pronuncia del Tar sul ’Franchi’

Ha fatto 13 la Robur: tanti sono i risultati utili consecutivi centrati dalla squadra di Magrini in questo campionato di Eccellenza, il primo della storia bianconera. La striscia di vittorie consecutive si è fermata a sette, ma il pareggio conquistato nello scontro diretto con la Castiglionese è comunque un ottimo risultato: i viola si sono dimostrati avversaria di valore, che merita di stare ai piani alti della classifica, e al Berni si è vista una partita di categoria superiore.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno cercato i tre punti fino alla fine, nonostante la stanchezza. Amplificata dalle condizioni del campo di Badesse che, con l’arrivo dell’inverno, è diventato quasi impraticabile. Mister Magrini, questa volta, ha alzato la voce, il collega castiglionese Roberto Fani si è lo stesso lamentato, perché il terreno ha tolto luce allo spettacolo. Per una squadra che fa della qualità e del palleggio le armi migliori, condizioni del campo non buone sono di sicuro uno svantaggio. Ma quando il Siena Fc ha mosso i primi passi, è stato grazie alla disponibilità del Badesse che i bianconeri hanno avuto un campo in cui giocare. E questo è. L’attesa, adesso, è ovviamente per giovedì, giorno in cui il Tar si esprimerà sulla revoca della concessione dello stadio Franchi (e del campo di allenamento Bertoni all’Acquacalda) ancora nella disponibilità dell’Acr Siena. Se tutto andrà come Siena spera, le due strutture torneranno in mano al Comune. Ma Magrini e i suoi ragazzi non potranno utilizzarle all’istante, ci saranno interventi da effettuare. Da qui lo striscione esposto dalla Curva Lorenzo Guasparri durante la partita con la Castiglionese. ‘Comune sveglia. Vogliamo il Rastrello’. I tifosi sono stanchi di questa situazione e il messaggio all’amministrazione è di accelerare, non appena possibile, i lavori per la sistemazione del terreno di gioco. In ogni caso l’utilizzo del Franchi non sarà immediato e mister Magrini ha chiesto a gran voce una soluzione alternativa al Berni, almeno per la partita con la Nuova Foiano – in programma domenica 17 –, l’ultima casalinga prima della sosta per le festività natalizie (le altre due saranno sabato a Colle Val d’Elsa con il Mazzola e sabato 23 sul campo della Rondinella Marzocco). Il campionato riprenderà poi il 7 gennaio, ma la Robur osserverà il turno di riposo. Da vedere se l’appello del tecnico bianconero verrà accolto.