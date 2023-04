Guberti traccia il bilancio della stagione "Potevamo fare di più ma siamo soddisfatti"

Terminato il campionato dell’Under 17, il tecnico bianconero Stefano Guberti (nella foto), a un anno dall’addio al calcio giocato, ha tracciato il bilancio della stagione. "E’ positivo – ha affermato –, considerando anche che siamo partiti in ritardo e che abbiamo giocato con il 70-80 per cento di ragazzi sotto età. Abbiamo fatto il possibile perché i ragazzi potessero crescere. Potevamo fare anche qualcosa in più, io sono uno che non si accontenta, ma nonostante tante situazioni, possiamo essere soddisfatti. Con tanti ragazzi sotto età, il 70-80 Adesso abbiamo una buona base per ripartire il prossimo anno". "I ragazzi si sono resi da subito disponibili – ha aggiunto Guberti –, sono stati bravi a non molare nelle difficoltà e a continuare a lavorare; poi qualche risultato ha aiutato". Il mister ha quindi parlato della sua esperienza. "All’inizio è stato difficile staccarmi dall’idea di essere un giocatore – ha svelato – ma i ragazzi e i miei collaboratori, Simone, Giacomo, Roberto e gli altri, mi sono stati di grande aiuto. Non posso che ringraziare tutti. Una delle cose più belle rivedere la domenica in partita quanto preparato durante la settimana". "Ho imparato tante cose che mi serviranno per il futuro – ha quindi chiuso Guberti –, sono sempre più convinto che questa sia la strada giusta per me, vediamo il destino cosa mi riserverà".